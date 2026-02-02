Los insultos a Sánchez en Teruel sacuden la política nacional: "Las risas del 'me gusta la fruta' han creado un clima irrespirable"

Los insultos de una concejala del PP al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, justo cuando iniciaba su intervención en el mitin del PSOE en Teruel este domingo, han sacudido la política a nivel nacional. Desde el PSOE y los partidos que apoyan al Gobierno, como Compromís y Sumar, están exigiendo la dimisión de esta mujer, concejala del PP en un pueblo valenciano de poco más de 100 habitantes, o que el partido la expulse, pidiendo reacciones a Pérez Llorca e incluso al presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo.

Mientras en Aragón el PSOE no ha llevado ante la Justicia estos hechos y la candidata del PSOE, Pilar Alegría, ha denunciado el "silencio cómplice" del PP, Jorge Azcón ha insistido en que condenan "todo tipo de insultos" y ha acusado a la socialista, asimismo, de insultarle a él y de practicar una "política sucia" en esta campaña.

Pero la polémica por los insultos de "hijo de puta" al presidente del Gobierno ha adquirido una dimensión nacional, con varios líderes y ministros exigiendo reacciones al PP y alertando de la "degradación política" y la "crispación" del clima político en España.

JAIME GALINDO

"Las risas del 'me gusta la fruta' han creado un clima irrespirable"

Este mismo lunes, el portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Joan Baldoví, ha considerado que el PP debe expulsar y pedirle el acta a la concejala de Vallanca (Valencia) Belén Navarro por haber insultado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto de partido celebrado este domingo en Teruel. "No podemos permitir que la política sea esto, sea gente que va a otro sitio a insultar solo por insultar", ha argumentado.

Aunque a última hora de este domingo la edil pidió disculpas por su comportamiento, Baldoví ha considerado que "la crítica política es legítima; el insulto, no", reconoció. El portavoz parlamentario de Compromís ha replicado a la concejala, tras afirmar esta que pronunció las palabras 'hijo de puta' dirigidas hacia el presidente del Gobierno "de manera espontánea", que precisamente espontáneo "es que una señora coja un domingo por la mañana al coche, se haga 55 kilómetros, entre en un mitin que no es el de su partido, escuche a los otros intervinientes y espere justamente a cuando llega el presidente del Gobierno". "En fin, hace un poco de risa las excusas", ha añadido.

No obstante, Baldoví ha sostenido que este tipo de situaciones son "fruto de una manera de entender la política que ha puesto de moda el PP" y ha hecho hincapié en que "la primera que insultó llamando 'hijo de puta' al presidente del Gobierno fue la presidenta -de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz- Ayuso".

"Todas esas risas con el 'me gusta la fruta' lo que están propiciando es este clima absolutamente irrespirable de gente que es capaz de dedicar un domingo por la mañana su tiempo libre a ir únicamente a chillarle y a insultar a un cargo público", ha lamentado.

El ministro Pablo Bustinduy, en una reciente entrevista en EL PERIÓDICO. / MIGUEL ANGEL GRACIA

También el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha reclamado la dimisión de la concejala del PP de Vallanca (Valencia) Belén Navarro tras los insultos dirigidos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un mitin del PSOE celebrado este domingo en Teruel, y ha lamentado la "degeneración de la política" que, a su juicio, refleja este tipo de comportamientos.

Bustinduy se ha pronunciado en 'TVE' después de que la edil 'popular' pidiera disculpas por lo ocurrido, reconociendo que "la crítica política es legítima; el insulto, no". El ministro ha subrayado que este tipo de actitudes no responden a un enfrentamiento entre izquierda y derecha, sino a una deriva más amplia del debate público.

"Antes había debates; ahora se dedica más tiempo y más focos a la voz más altisonante y más faltona", ha lamentado, al tiempo que ha criticado un estilo político que, a su juicio, se ve amparado y legitimado por referentes internacionales, como el expresidente estadounidense Donald Trump, o por políticos que mantienen su puesto después de haber insultado al presidente del Ejecutivo en sede parlamentaria --en alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su "me gusta la fruta" a Sánchez--.

Noticias relacionadas

En este sentido, Bustinduy ha defendido que "en política se puede ser durísimo", pero ha recalcado que "quien mejor lo hace no es el que grita", apostando por el razonamiento, la argumentación y la defensa de principios como base de la acción política.