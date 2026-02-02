Jorge Pueyo: 'nieto' de Labordeta, hijo de la escuela pública y la nueva cara de CHA

Jorge Pueyo (Fonz, 1995) –Chorche, como le llaman algunos amigos– da el salto a la política aragonesa. Abandona Madrid, como aquella canción de La Ronda de Boltaña que clamaba a los cielos que aquí quiero vivir, para ser el candidato de Chunta Aragonesista a la Presidencia de Aragón. Hijo, sobrino y hermano de maestros y maestras de la escuela pública, su vocación política le llegó de muy joven. Su padre, Eduardo, lideró la lista de CHA en la circunscripción de Huesca al Congreso de los Diputados en la candidatura que encabezaba en 2004 el que Pueyo considera, como todos los chunteros, su abuelo, José Antonio Labordeta.

Cuentan los que coincidieron con él en el instituto público en el que se formó en Monzón que no había miércoles en el que Jorge no llevase puesta una camiseta verde contra los recortes en la educación pública. Junto a otra compañera fundó, en esa misma época, la Asamblea de Estudiantes de Monzón por la Educación Pública.

Pero, como a tantos y tantos les ha pasado, Pueyo tuvo que emigrar a Zaragoza para estudiar en la universidad. Se matriculó en Derecho y completó su formación superior con dos másters: Abogacía y Derecho de Empresa. Ejerció durante un tiempo como abogado en hasta dos bufetes, en Bilbao y Zaragoza, y también como autónomo. Sus principales clientes eran usuarios que demandaban a sus bancos. Con todo, la abogacía no era un mundo en el que el foncense se sintiese especialmente cómodo.

Jorge Pueyo, candidato de CHA a las elecciones de Aragón. / Jaime Galindo

Ya con 20 años, cuando estaba estudiando segundo de Derecho, hizo un cásting para hacer un programa en la televisión pública en su lengua materna, el aragonés. Un aragonés ribagorzano que fue el único idioma de sus bisabuelos, en una época de represión, y en el que se crió. Años después, Charrín Charrán desempolvó aquella prueba y Pueyo pasó a copresentar el programa, con una visión que siempre defiende del aragonés: hablar en su lengua; no charrar sobre su abandono. Evitar la folclorización.

En plena pospandemia, cuando aún ejercía de abogado autónomo, aprovechaba las noches para grabar un noticiero en aragonés que le hizo viral. En sus perfiles de redes sociales suma más de 70.000 seguidores. En 2022, regresó a Aragón TV para otro programa en esta lengua, un late night que le sirvió para ganarse el apodo del Broncano aragonés.

Militante de Chunta desde su adolescencia, dio el salto a la política en 2023, obteniendo un escaño dentro de la coalición Sumar Aragón, que ha mantenido hasta ahora (igual que su piso compartido en Zaragoza, de alquiler, con tres amigos), cuando regresa a casa de la mano de su partido, CHA, tras ser la nota discordante en el grupo de Yolanda Díaz en varias ocasiones. Porque para Pueyo cambiar el Congreso por las Cortes de Aragón no es un paso atrás. Es un blinco.