El Liceo Molière de Zaragoza, en venta: la red de la Misión Laica Francesa busca socio inversor en España

La entidad que dirige el Liceo Francés, Misión Laica Francesa, busca un socio inversión para mantener sus centros educativos en España. La búsqueda pasa por la venta íntegra de los nueve colegios que la asociación sin ánimo de lucro gestiona en todo el país, según publicó el diario Información. EL PERIÓDICO ha confirmado que entre los afectados está el Molière de Zaragoza, ubicado en el Actur. A este se sumarían los de Villanueva de la Cañada, Palma, Gran Canaria, Murcia, Réus, Tenerife, Valladolid y Alicante.

Según ha podido conocer este diario, la intención es que, aunque se produzca el cambio de gestión, se mantenga el actual proyecto educativo del Liceo Francés Molière de Zaragoza. Ello implicaría conservar el modelo pedagógico actual, que se basa en el sistema educativo francés, y también la homologación del Ministerio Francés de Educación Nacional. También así lo aseguró el director del centro de Alicante, Christophe Gallais, que garantizó que no habría despidos ni se cerrarían las instalaciones.

El director del Liceo de Alicante explicó que el propósito del procedimiento es "garantizar al comprador una mejor gestión" con una compra "en todos sus activos". Asimismo, apuntó que es un "proceso global, una solución única y coherente", y calificó la operación de "estratégica de cara al futuro, pese al importante esfuerzo realizado en la mejora de infraestructuras en estos últimos años".

Según sostuvo, la venta de los nueve liceos ubicados en España y gestionados por Misión Laica Francesa se debe a la "evolución y la competencia cada vez más grande" del contexto educativo. Gallais indicó en el diario Información que la búsqueda de un socio inversior tiene que permitirles ser "más competitivos" y reconoció que la red ya no tiene la misma capacidad económica que antes "para una dinámica de desarrollo".

La venta de los centros todavía no está cerrada y el objetivo es que sea comunicada a las familias y personal antes de que termine el curso. Varios candidatos ya han presentado ofertas. Algunos focos apuntan a Odyssey Education, un grupo de educación que es internacional, francés y privado y que gestiona doce escuelas en Europa, África y Asia. Este compró el centro Internacional Francés de Sevilla el año pasado y también ha mostrado interés por hacerse con el Liceo Francés de Bilbao.

Comunicación a las familias

Las familias del Liceo Francés Molière de Zaragoza, que ya conocen las intenciones de la Misión Laica Francesa, esperan más información sobre el futuro del centro y garantías de que se mantendrá el proyecto educativo y el modelo pedagógico en el centro.

En este momento, el Molière de la capital aragonesa cuenta con cerca de 800 alumnos matriculados, una cifra que ha ido a menos en los últimos años, cuando superaba el millar. Entre las características del centro destaca que se trata de un centro de educación trilingüe desde los 2 hasta los 18 años. Los profesores son tanto funcionarios públicos franceses como profesionales contratados.

El coste de estudiar en este centro en Zaragoza es elevado, y la horquilla oscila entre los 5.500 y los 6.700 euros anuales, como se informa en la propia web del colegio francés. A este coste se le puede añadir el del servicio de comedor, que supone entre 1.100 y 1.300 euros al año, y el del transporte, por otros 1.200 euros anules.

El sistema educativo del Liceo Francés de la capital aragonesa sigue los programas oficiales del Ministerio Francés de Educación Nacional, y está reconocido por el Ministerio de Educación Español. Gracias a este reconocimiento oficial de sus enseñanzas, los alumnos podrían continuar con sus estudios en otro centro sin problema.

Noticias relacionadas

La Réseau Mlfmonde es una asociación sin ánimo de lucro y de utilidad pública, fundada en 1902 para difundir la lengua y cultura francesas a través de una enseñanza laica e intercultural en otros países de Europa. Tiene 108 centros en 37 países en los cinco continentes y escolariza a más de 61.000 alumnos.