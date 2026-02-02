Los partidos políticos elevan el tono en la semana decisiva de la campaña por el 8F

Quedan seis días hasta que los aragoneses vayan a votar en el primer adelanto electoral de la comunidad autónoma y cuatro jornadas de campaña que se prevén de alto voltaje. Los insultos proferidos contra el presidente del Gobierno en el mitin del PSOE en Teruel este domingo por parte de una concejala del PP de un pueblo de Valencia han marcado un punto de inflexión en la carrera electoral. Sobre todo, por la reacción de los líderes de los partidos a nivel nacional, que han reclamado su cese y expulsión al Partido Popular. En Aragón, aunque el PSOE no ha denunciado los hechos ante la Policía, su candidata, Pilar Alegría, lamentaba ayer el "silencio cómplice o la condena con peros" del presidente del Gobierno y candidato del PP, Jorge Azcón. Y este, a su vez, la acusaba de insultarle, y repetía el comodín de que todos los insultos son condenables. La campaña está encendida.

Esta segunda semana de la campaña electoral suele ser clave para que los votantes indecisos –alrededor del 20% en Aragón, según las últimas encuestas– definan su voto. En el camino, se esperan de nuevo las visitas de líderes nacionales por todo el territorio aragonés, con el contexto caldeado desde el domingo, y un cierre de campaña este viernes por todo lo alto.

Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal estarán acompañando a sus candidatos al Pignatelli desde distintos puntos de Zaragoza, en el último empujón para pedir el voto antes de la jornada de reflexión del sábado y las votaciones del domingo.

Después de los dos debates a 8 de RTVE y la CARTV, además del Cara a cara de Pilar Alegría y Jorge Azcón, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN celebra este miércoles el último debate electoral y el único con público, en la sede de las Cortes de Aragón, en una cita a 8 que puede terminar de decantar los votos y de definir los asuntos claves para el futuro de la comunidad.

El incidente del mitin del PSOE en Teruel adquirió ayer una dimensión global. La pugna no solo se vivió entre el PP_y el PSOE, entre Aragón y la Comunidad Valenciana, sino que llegó a las esferas de otros partidos, como Compromís, y también provocó la reacción de ministros como Pablo Bustinduy.

Las disculpas pronunciadas por Belén Navarro, concejala del PP en Vallanca, al final de la jornada del domingo, no sirvieron para calmar las aguas. Después de gritar "hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta" a Pedro Sánchez, hasta que la sacaron del recinto, les recordó a otros líderes políticos el polémico "me gusta la fruta" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el primer insulto de estas características al presidente del Gobierno.

El portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Joan Baldoví, consideró que el PP debe expulsar y pedirle el acta a la concejala de Vallanca. "No podemos permitir que la política sea esto, sea gente que va a otro sitio a insultar solo por insultar", defendió. Y añadió que este tipo de situaciones son "fruto de una manera de entender la política que ha puesto de moda el PP" e hizo hincapié en que "la primera que insultó llamando ‘hijo de puta’ al presidente del Gobierno fue la presidenta -de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz- Ayuso".

"Todas esas risas con el ‘me gusta la fruta’ lo que están propiciando es este clima absolutamente irrespirable de gente que es capaz de dedicar un domingo por la mañana su tiempo libre a ir únicamente a chillarle y a insultar a un cargo público", lamentó.

También el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, reclamó la dimisión de la concejala del PP de Vallanca y denunció la "degeneración de la política" que, a su juicio, refleja este tipo de comportamientos. "Antes había debates; ahora se dedica más tiempo y más focos a la voz más altisonante y más faltona", lamentó, y criticó un estilo político que, a su juicio "se ve amparado y legitimado por referentes internacionales, como el presidente estadounidense Donald Trump" o el ya mencionado «me gusta la fruta» de Ayuso.

Pero en el PP de la Comunidad Valenciana no tienen previsto ni cesar ni pedirle el acta a la concejala que dedicó la mañana del domingo a trasladarse desde su pueblo a Teruel (a 55 km de distancia) para participar en un mitin de su principal adversario político e insultar al presidente del Gobierno. Según publica Levante-EMV, diario de Prensa Ibérica, el PP de Vicent Mompó justificó el insulto de su concejala a Sánchez por «el malestar social» contra el Gobierno. Además, la dirección provincial dio por zanjado el asunto tras la disculpa de la concejala y comunicó que no prevé ni pedirle el acta ni abrir expediente a la regidora de Vallanca que llamó 'hijo de puta' al presidente en Teruel.

Cruce de acusaciones

La candidata del PSOE, Pilar Alegría, lamentó que "cuando no tienes propuestas que trasladar a los aragoneses o no tienes ideas que lanzar, solo te queda el insulto". "Lo verdaderamente preocupante es el silencio cómplice del PP y de Jorge Azcón", añadió Alegría.

Por su parte, el presidente de Aragón y candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón aseguró que «el PSOE no está haciendo una campaña limpia». El líder del PP se hizo eco de algunas publicaciones en las que se alertaba de que los socialistas habrían pagado a «influencers para hacer publicaciones en contra del PP» y señaló que «el PSOE cuando está utilizando tretas sucias para hacer campaña».

Y es más, el PP denunció ayer ante la Junta Electoral las «llamadas masivas criticando a Jorge Azcón» en lo que la secretaria general del PP Aragón, Ana Alós, llegó a calificar como «campaña de fango y juego sucio» de Alegría. Desde el PSOE mostraron su tranquilidad, sin embargo, y recordaron que las llamadas desde call centers «son legales y están reguladas por la ley electoral».