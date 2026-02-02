Pilar Alegría afea el "silencio cómplice" del PP tras los insultos a Pedro Sánchez y Azcón denuncia sus "tretas sucias"

El incidente vivido este domingo en el mitin del PSOE en Teruel, en el que una concejala del PP de Valencia insultó gravemente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue coleando este lunes, marcando el inicio de la segunda semana de la campaña electoral, con un nuevo choque entre Pilar Alegría (PSOE) y Jorge Azcón (PP). Aunque la concejala que profirió los insultos pidió disculpas ayer por la tarde, desde el PSPV siguen reclamando su expulsión del partido.

La candidata del PSOE, Pilar Alegría, ha asegurado que "cuando no tienes propuestas que trasladar a los aragoneses o no tienes ideas que lanzar, solo te queda el insulto y eso es lo que vimos ayer". "Una concejala del PP acudió al mitin de Teruel para insultar al presidente del Gobierno. Lo verdaderamente preocupante es el silencio cómplice del PP y de Jorge Azcón", ha dicho Alegría, a pesar de que fuentes del PP en Aragón rechazaron ayer los insultos y mostraron su "disconformidad" con el incidente en el mitin de Teruel.

"No hemos visto que hayan denunciado este insulto y, cuando uno calla, o es cómplice o es que esa provocación les va bien. Y me entristece. Su única respuesta ha sido el silencio o condenas con peros", ha criticado sin embargo la socialista, que ha pedido una condena pública de lo ocurrido.

El presidente de Aragón y candidato del PP, Jorge Azcón, responde a los medios en Barbastro, durante la feria de la Candelera. / PP ARAGÓN

Por su parte, el presidente de Aragón y candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón ha valorado lo ocurrido y ha asegurado que "el PSOE no está haciendo una campaña limpia". El líder del PP se ha hecho eco de algunas publicaciones en las que se alerta de que los socialistas habrían pagado a "influencers para hacer publicaciones en contra del PP" y ha señalado que "el PSOE cuando está utilizando tretas sucias para hacer campaña, es difícil que le creamos cuando piden una campaña limpia".

"Sánchez y Alegría nos han mentido tanto que es imposible que confiemos en ellos. Nosotros no hemos insultado ni vamos a insultar. Pilar Alegría me insultó en el cara a cara llamándome hooligan y palmero del odio. Yo creo que los insultos nunca son aceptables. Voy a condenar todos los insultos provengan de donde vengan, pero la que me está insultando es ella a mí", ha valorado por su parte Azcón.

El PSOE de Teruel critica que las reacciones "llegan tarde"

A través de un comunicado, desde el PSOE de Teruel denuncian que, 24 horas después de lo sucedido, "cualquier reacción que se produzca a partir de ahora, llega ya tarde. Está claro que quienes callan, no lo sienten".

Su portavoz, María Ariño, asegura que "este tipo de comportamientos son inaceptables en democracia y no son hechos aislados". Los socialistas turolenses consideran que "son la consecuencia directa del clima de odio, confrontación y deshumanización del adversario político que el Partido Popular y Vox llevan meses alimentando de forma irresponsable. Cuando se normaliza el insulto, cuando se señala y se deshumaniza al rival político, cuando se sustituye el debate por el odio, se abre la puerta a que ocurran escenas como la de ayer. Y eso daña profundamente a la democracia y a la convivencia".

Asimismo, aseguran que "quienes estuvieron en el acto y vieron a la agresora y a sus dos acompañantes sabían de antemano que algo no andaba bien". "Por la forma y el lugar en la que se colocaron, por las gafas negras con las que la concejala del PP intentaba ocultar su rostro o la actitud con la que respondieron a su expulsión (con grito de “Viva Vox” incluido): no hay quien se crea que ese insulto fuera algo espontáneo", expresan desde el PSOE de Teruel. Además, piden una condena explícita por parte del PP de Teruel, más allá de las palabras que ya ha compartido el presidente del partido en Aragón, Jorge Azcón.

El PP denuncia ante la Junta Electoral llamadas del PSOE

Por otro lado, la secretaria general del PP Aragón, Ana Alós, ha denunciado la "campaña de fango y juego sucio" de Alegría, a quien acusan de haber realizado "llamadas masivas mintiendo y atacando a Jorge Azcón" y de "intentar contratar a influencers para llevar a cabo una campaña de desprestigio hacia el candidato popular".

Noticias relacionadas

La también diputada popular ha esparcido dudas sobre si hay una "financiación paralela, una contabilidad oculta" en el PSOE para financiar dicha campaña y ha anunciado que el PP denunciará ante la Junta Electoral las "llamadas masivas a nuestros mayores desde un teléfono automatizado, el número 876089557, para generarles inquietud con las pensiones, para jugar una vez más con ellos, para mentirles y engañarles".