Pilar Alegría promete la línea 2 del tranvía en Zaragoza: "Lo merecen los vecinos"

El debate de la movilidad en la ciudad de Zaragoza es el elegido por el PSOE en el inicio de la recta final de la campaña electoral para el próximo 8 de febrero. La candidata socialista a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha prometido realizar la segunda línea del tranvía para dar respuesta a una "añorada demanda" de los barrios, cumplir con los vecinos, y ha prometido también impulsar y prolongar la línea 1 del tranvía, "una realidad de éxito", ha defendido, que debe seguir exportándose para mejorar la movilidad del resto de vecinos de la capital aragonesa.

En el inicio de la última semana de campaña electoral, Alegría ha escogido la capital aragonesa después de dos semanas con mayor presencia en el resto del territorio. Desde la calle Delicias, pleno corazón de uno de los barrios que se vería más beneficiado por la construcción de una segunda línea este-oeste, que conectaría los barrios de San José, Las Fuentes, Delicias, Oliver, Miralbueno y Valdefierro y ha calificado el tranvía como un "modelo de éxito" que, no obstante, hay que "completar".

"Esto queda incompleto si no somos capaces de apostar con ambición por ampliar la línea 1 del tranvía y poner en marcha la segunda línea, que creo que es fundamental", ha recalcado Alegría, que ha defendido que avanzar en la mejora de la movilidad implica también mejorar los servicios públicos de la ciudadanía, y ha asegurado que se trata de una infraestructura "muy demandada y esperada" por los vecinos de los barrios.

La socialista ha recalcado que "el impulso que el PSOE dio al tranvía en Zaragoza transformó la movilidad de la ciudad a través de este transporte público moderno, accesible, sostenible y útil y favoreció la regeneración de barrios y la unión de Zaragoza de Norte a Sur, comunicando las viviendas públicas de Parque Goya con Valdespartera que hicieron también los gobiernos socialistas".

Además, la candidata socialista ha vuelto a reivindicar su modelo de "derechos frente a la derecha" y, para darle la vuelta a las últimas encuestas, se ha comprometido a que "ningún aragonés tenga que esperar más de tres días para ser atendido por su médico", ha reiterado su voluntad de poner en marcha un transporte gratuito para que los aragoneses que viven en los distintos pueblos "puedan acudir a su cita médica y lo puedan hacer en transporte público". Y ha reiterado su apuesta por la vivienda pública que comience con la aplicación de la ley estatal de Vivienda.

Alegría, este lunes en la calle Delicias, repartiendo merchandising del PSOE entre los vecinos. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

"Las encuestas infravaloran al PSOE"

La aspirante del PSOE a la Presidencia de Aragón, a preguntas de los periodistas por los resultados de las últimas encuestas, ha defendido que la verdadera encuesta es la de las urnas y ha incidido en que "las encuestas suelen infravalorar al PSOE". "Si no, sin ir más lejos, no tendrías el presidente del Gobierno que tenemos, ni tampoco habría ganado en Portugal", ha expresado.

Aunque los sondeos vaticinan un retroceso en los apoyos al PSOE, Alegría ha destacado que ella en la calle percibe "ilusión y voluntad de cambio" de las políticas del PP. "La única alternativa y único proyecto político alternativo para frenar a un gobierno de las dos derechas es el voto al Partido Socialista, que a su vez puede genera un gobierno progresista", ha defendido, de nuevo, la candidata.