PP y PAR se erigen como el "voto útil" de la derecha frente al trasvase que defiende Vox: "Que venga Abascal a debatir de agua"

El PP y el PAR han coincidido en este lunes en sus mensajes en contra del trasvase del Ebro, denunciando la posición del candidato de Vox a la Presidencia, Alejandro Nolasco, que afirmó en una entrevista con EL PERIÓDICO que "si en Aragón sobra agua, y evidentemente sobra, se puede dar a nuestras regiones vecinas". El líder del PP y aspirante a la reelección, Jorge Azcón, pìde concentrar el voto en el PP, comprometiéndose a que, bajo su gobierno, nunca habrá un trasvase, mientras el candidato del PAR se ha dirigido directamente al presidente de Vox, Santiago Abascal, para debatir "cuando quiera y donde quiera" sobre la política hidráulica del país.

El candidato popular a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que ha participado este 2 de febrero en la Feria de la Candelera de Barbastro, ha animado a los ciudadanos a participar en las elecciones del próximo 8F concentrando el voto en el PP "para defender Aragón" frente a "los trasvases de agua y de impuestos".

En el inicio de la última semana de campaña, y con todas las encuestas apuntando a que el PP necesitará a Vox para gobernar, Azcón ha llamado a la movilización: "Estoy convencido de que los aragoneses van a ser conscientes de lo que nos jugamos y de que el próximo domingo acudirán mayoritariamente a las urnas a votar y de que seguirán confiando en el Partido Popular para que sigamos mejorando Aragón porque nos queda camino por recorrer", ha asegurado este lunes.

El candidato del PP ha considerado "un error" la defensa de Vox en solitario del trasvase del Ebro porque, a su juicio "en Aragón es incompatible defender el trasvase del Ebro con defender al campo". En esta línea, ha vuelto a repetir que mientras él sea presidente del Gobierno de Aragón, "nunca va a haber un trasvase del Ebro, nunca voy a apoyar un trasvase que quite el agua que necesitamos en Aragón de nuestros agricultores para que pueda ir a otras zonas".

Y como avanzara el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, este domingo en su mitin en Calatayud, Azcón ha llamado a canalizar el "cabreo útil" en el PP. "Yo entiendo que la gente tiene muchos motivos para estar enfadada, cabreada, pero el cabreo útil es el Partido Popular, porque quien está demostrando que se pueden cambiar las cosas a mejor y lo está haciendo en Aragón es el Partido Popular", ha finalizado.

El presidente del PAR y candidato el 8F, Alberto Izquierdo, junto a otros miembros de la candidatura, este lunes- / PAR

Izquierdo reta a Abascal a un debate sobre agua

El candidato del PAR a la Presidencia de Aragón, Alberto Izquierdo, ha retado este lunes al líder de Vox, Santiago Abascal, a un debate monográfico sobre el agua. "Donde quiera, cuando quiera y con todos sus amigos de Vox. Yo iré solo y con las manos el bolsillos", ha propuesto.

Izquierdo ha iniciado la última semana de campaña electoral, con las encuestas en contra, con una convocatoria en el puente de Piedra, en Zaragoza. "Estamos aquí, junto al Ebro, para que todos los aragoneses puedan ver lo que Santiago Abascal y los sinvergüenzas que le acompañan se van a llevar a Murcia por culpa de aquellos que confían en un partido 'trasvasista', en un partido rupturista, en un partido que lo único que quiere es destrozar las comunidades pobres para que las ricas sean más ricas", ha afirmado el candidato del PAR.

Izquierdo, en alusión al debate que protagonizarán este lunes en Aragón TV los ocho candidatos con representación parlamentaria, ha afirmado que "esto es lo que nos tiene que explicar esta tarde el candidato de Vox que nadie conoce, el señor Nolasco". "Esto es lo que debería hacer Abascal, venir a Aragón a explicarnos qué va a hacer con el agua", ha concluido.