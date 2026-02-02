Renfe, Iryo y Ouigo suprimen los últimos trenes del día entre Madrid, Zaragoza y Barcelona para que Adif repare las vías

Renfe, Iryo y Ouigo han cancelado los viajes de última hora de este lunes entre Madrid, Zaragoza y Barcelona para que Adif pueda acometer reparaciones en las vías ante la acumulación de incidencias y las limitaciones temporales de velocidad que están alargando los tiempos de viaje. Los retrasos, que en algunos casos llevan las llegadas hasta bien entrada la madrugada, han llevado a las operadoras a adelantar el cierre comercial del corredor ferroviario y a suprimir los servicios nocturnos.

Con el objetivo de disponer de un periodo adecuado para la realización del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, en horario nocturno, Adif ha solicitado a las operadoras que prestan servicio en el corredor de alta velocidad entre Madrid y Barcelona que supriman los últimos servicios de la jornada, "ya que estos trenes estaban llegando dentro de la banda de mantenimiento que se utiliza a efectos de revisión y reparación de la infraestructura", como explican fuentes de Adif.

Esta medida, que se pone en marcha a partir de hoy lunes, y únicamente en este corredor, permitirá a los equipos de mantenimiento de Adif desarrollar las habituales tareas de conservación de la infraestructura cuando no circulan servicios comerciales.

En los últimos días se están celebrando reuniones intensas para tratar de ajustar los horarios y poder ofrecer a los usuarios mayor información sobre las salidas y las llegadas. Mientras tanto, los pasajeros siguen armándose de paciencia a la espera de que alguien pueda asumir sus responsabilidades.

Los trenes suprimidos a partir de hoy por lo que respecta a Renfe son:

Madrid 20:27 horas – Calatayud 21:33 horas – Zaragoza 21:58 horas – Barcelona 23:48 horas

Madrid 21:07 horas – Zaragoza 22:27 horas – Barcelona 23:59 horas

Barcelona 21:05 horas – Zaragoza 22:30 horas – Madrid 23:58 horas

Renfe ha reubicado en otros trenes a los viajeros afectados por estas supresiones y los trenes utilizados para estas reubicaciones circularán en doble composición para asegurar la disponibilidad de plazas. Además, la compañía está informando a los clientes de su nuevo tren, coche y plaza tras la reubicación y les ofrece la opción de realizar cambios o anulaciones sin coste si la alternativa propuesta no se ajusta a sus necesidades.

Noticias relacionadas

La estación de Delicias de Zaragoza viene reflejando las turbulencias que atraviesa la alta velocidad española, con usuarios resignados y enfadados. Trayectos como el Madrid-Zaragoza-Barcelona acumulan demoras y cambios de última hora que se dejan sentir en los andenes, retrasos que para muchos “es asumible”, pero para otros “es un desastre”.