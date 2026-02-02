Riesgo de aludes en el Pirineo: Aragón mantiene el aviso amarillo por nevadas

Aragón mantiene activado el aviso amarillo por nevadas en el Pirineo oscense y un nivel fuerte de peligro de aludes en todos los macizos, en un escenario de nieve y viento que mantiene muy inestable el manto nivoso. Por este motivo, el Ejecutivo autonómico recomienda limitar la actividad en montaña, evitar zonas expuestas y recordar las precauciones en los desplazamientos.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) conserva activado un aviso de nivel amarillo por nevadas en el Pirineo oscense, vigente hasta las 23.59 horas de este martes, que podrá dejar acumulaciones de nieve en distintas áreas de montaña.

Paralelamente, el Boletín de Peligro de Aludes (BPA) mantiene el nivel Fuerte (4/5) en los macizos aragoneses de Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza debido a la presencia de placas de viento muy inestables, capas débiles persistentes y acumulaciones importantes de nieve reciente. Según el informe, estas condiciones pueden provocar aludes de gran tamaño incluso con sobrecargas débiles, como el paso de una sola persona. Precisamente, en los últimos días se han registrado aludes de tamaño grande asociados a la fragilidad del manto nivoso.

El Servicio de Protección Civil del Gobierno de Aragón recuerda que la mejora puntual del tiempo no reduce el riesgo, ya que el manto sigue muy inestable. Los espesores de nieve superan los 100-120 cms en torno a 1.800 metros y los 150-200 por encima de 2.100 metros, con fuerte influencia del viento en la distribución del manto.

Por todo ello, el Ejecutivo autonómico recomienda limitar la actividad en montaña, especialmente en zonas inclinadas y expuestas; realizar actividades de nieve solo en entornos controlados, como estaciones de esquí, permaneciendo en pistas balizadas; evitar completamente el esquí fuera de pista; extremar la precaución en carreteras de montaña; y consultar siempre los avisos de AEMET y el BPA antes de planificar desplazamientos o actividades.

En estos momentos permanecen cerradas hasta nuevo aviso por riesgo de aludes las carreteras A-2606, del p.k. 4,5 al 10 en Panticosa, y A-139, del p.k. 65 al 72 en Benasque. El Gobierno de Aragón recuerda que la prevención individual es esencial para reducir la accidentalidad en un periodo marcado por la inestabilidad del manto nivoso y la reiteración de episodios de nieve y viento.