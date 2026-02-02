¿Quién ha sido el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón que ha ganado el debate de Aragón TV?

Este lunes se ha celebrado en Aragón TV el segundo debate electoral con los ocho candidatos a la presidencia del Gobierno de Aragón en el que han participado Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (Vox), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe), María Goicoechea (Podemos-Alianza Verde), Marta Abengochea (IU-Sumar) y Alberto Izquierdo (PAR).

Ana Laiglesia ha sido la encargada de presentar un debate que ha durado 96 minutos y donde se han tratado cuatro grandes bloques temáticos: economía y empleo, políticas sociales e igualdad, Aragón en España y el Aragón del futuro. Todavía queda por celebrarse un debate con los ocho principales candidatos, el miércoles 4 en las Cortes de Aragón organizado por El Periódico de Aragón.