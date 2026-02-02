¿Quién ha sido el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón que ha ganado el debate de Aragón TV?
Los ocho principales candidatos se han medido en el segundo debate electoral de la campaña
Este lunes se ha celebrado en Aragón TV el segundo debate electoral con los ocho candidatos a la presidencia del Gobierno de Aragón en el que han participado Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (Vox), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe), María Goicoechea (Podemos-Alianza Verde), Marta Abengochea (IU-Sumar) y Alberto Izquierdo (PAR).
Ana Laiglesia ha sido la encargada de presentar un debate que ha durado 96 minutos y donde se han tratado cuatro grandes bloques temáticos: economía y empleo, políticas sociales e igualdad, Aragón en España y el Aragón del futuro. Todavía queda por celebrarse un debate con los ocho principales candidatos, el miércoles 4 en las Cortes de Aragón organizado por El Periódico de Aragón.
