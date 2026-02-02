Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mercado de fichajesDebate 8FRetrasos Alta VelocidadLiceo francésSucesos ZaragozaBecton Dickinson
instagramlinkedin

¿Quién ha sido el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón que ha ganado el debate de Aragón TV?

Los ocho principales candidatos se han medido en el segundo debate electoral de la campaña

Los ocho candidatos antes del debate en Aragón TV

Los ocho candidatos antes del debate en Aragón TV / RUBÉN RUIZ

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Este lunes se ha celebrado en Aragón TV el segundo debate electoral con los ocho candidatos a la presidencia del Gobierno de Aragón en el que han participado Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (Vox), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe), María Goicoechea (Podemos-Alianza Verde), Marta Abengochea (IU-Sumar) y Alberto Izquierdo (PAR).

Ana Laiglesia ha sido la encargada de presentar un debate que ha durado 96 minutos y donde se han tratado cuatro grandes bloques temáticos: economía y empleopolíticas sociales e igualdadAragón en España y el Aragón del futuro. Todavía queda por celebrarse un debate con los ocho principales candidatos, el miércoles 4 en las Cortes de Aragón organizado por El Periódico de Aragón.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los cuatro colegios públicos que se han colado entre los 25 mejores de Zaragoza: desde programas de radio hasta mercadillos solidarios
  2. Encuesta de EL PERIÓDICO: El PP ganaría las elecciones en Aragón pero solo podría gobernar con Vox
  3. ¿Quién ha sido el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón que ha ganado el debate de RTVE?
  4. Buenas noticias para los socios de Costco en Zaragoza: ya se puede comprar online con entrega a domicilio
  5. Celso, el vecino que se ha hecho viral por una polémica entre Chueca y Alegría en Zaragoza: “Me molesta y no es gracioso, no pinto nada en este rollo”
  6. Diamond Foundry empieza a reclutar en Zaragoza a los primeros directivos de su planta tecnológica: salarios de hasta 200.000 euros al año
  7. Una tecnológica estadounidense invertirá 1.000 millones en Zaragoza en una industria de chips que creará hasta 300 empleos
  8. Otra deslocalización en la automoción en Aragón: una subcontrata del vidrio cierra en La Almunia y traslada la actividad a Marruecos

La nueva Romareda coge altura: así avanzan las obras del estadio del Real Zaragoza

La nueva Romareda coge altura: así avanzan las obras del estadio del Real Zaragoza

Los partidos suben la tensión en un nuevo debate centrado en la financiación autonómica y el ‘no’ al trasvase del Ebro

Los partidos suben la tensión en un nuevo debate centrado en la financiación autonómica y el ‘no’ al trasvase del Ebro

"Un impresentable", los repetidos "cartelitos" y los otros choques del debate electoral

"Un impresentable", los repetidos "cartelitos" y los otros choques del debate electoral

¿Quién ha sido el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón que ha ganado el debate de Aragón TV?

¿Quién ha sido el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón que ha ganado el debate de Aragón TV?

EN IMÁGENES | Debate de los ocho candidatos al 8F en Aragón TV

El PSOE presenta una enmienda a la totalidad y 92 parciales al presupuesto de Chueca en Zaragoza

El PSOE presenta una enmienda a la totalidad y 92 parciales al presupuesto de Chueca en Zaragoza

Riesgo de aludes en el Pirineo: Aragón mantiene el aviso amarillo por nevadas

Riesgo de aludes en el Pirineo: Aragón mantiene el aviso amarillo por nevadas

Tranquilidad entre las familias del Liceo Francés de Zaragoza ante la venta del centro: "No hay idea de cambiar nada"

Tranquilidad entre las familias del Liceo Francés de Zaragoza ante la venta del centro: "No hay idea de cambiar nada"
Tracking Pixel Contents