El sindicato de profesores de Aragón denuncia un recorte "inédito" en las sustituciones docentes: "No había ocurrido nunca"

Aseguran que "no había ocurrido nunca", y lo consideran "revelador". El sindicato ANPE Aragón (Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza) ha denunciado ante el Justicia de Aragón y contra el Departamento de Educación de la DGA que se ha reducido de forma "injustificada" la cobertura de sustituciones de profesores de la pública. Lo ha hecho tras comparar la situación del curso pasado con la del actual, cuando indican que se ha visto afectados los centros.

Según explican desde ANPE Aragón, el alumnado de la escuela pública volvió a las aulas el 7 de enero de 2026 después de las navidades "sin que se hubieran cubierto las sustituciones docentes ordinarias y perfectametne previsibles". Desde el sindicato afirman que estas no se completaron hasta el 12 de enero, lo que significa que "el sistema educativo público aragonés echó a andar con la plantilla seriamente mermada".

El sindicato echa la vista atrás y compara la situación del presente curso con el pasado, cuando según indican se realizó un llamamiento el 3 de enero de 2025, "lo que permitió que el alumnado regresara a las aulas con todas las sustituciones docentes previstas ya cubiertas". Inciden en que este año escolar es el primero en el que se da esta falta de coberturas y la presidenta de ANPE Aragón, Teresa Hernández, lo considera "profundamente irresponsable". "No fue un imprevisto: fue una falta grave de planificación", asegura.

El sindicato ha denunciado esta situación al considerar que el problema con las sustituciones de este segundo trimestre del curso no es un hecho aislado, "sino la consecuencia directa de una decisión previa". "Entre el 1 de diciembre de 2025 y el 8 de enero de 2026, la administración paralizó por completo la cobertura ordinaria de sustituciones en la red pública, pese a tratarse de bajas, permisos, jubilaciones y ausencias previstas y previsibles", afirman. Remarcan que durante ese periodo "los centros públicos tuvieron que sostener la actividad educativa sin los recursos humanos necesarios", lo que generó un impacto en el alumnado, el profesorado y el centro en su conjunto.

Desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón aseguran que en enero "se han hecho llamamientos igual que en meses anteriores" y se defienden ante la crítica sindical de que el problema se deba a una falta de planificación al recordar que esta situación se debe al déficit de docentes que sufre esta comunidad y también otras.

Desde la consejería aseguran también que, para paliar esta falta de docentes, han tomado "todas las medidas posibles" que están dentro de sus competencias, como que los estudiantes del máster de Educación puedan ejercer la docencia o solicitar al ministerio que los maestros puedan dar clase en 1º y 2º de ESO. A ello suman que "en FP se han contactado profesionales expertos ante falta de aspirantes".

Además de la falta de cobertura de las sustituciones, ANPE Aragón ha remitido esta queja formal porque este curso se ha eliminado el doble llamamiento semanal de sustituciones en Secundaria, Formación Profesional (FP) y Enseñanzas de Régimen Especial, y se ha reducido a uno único los lunes. El sindicato critica que esta situación "da un tijeretazo del 50% a los llamamientos de sustituciones docentes en las Enseñanzas Medias, ha provocado unas faltas de cobertura y retrasos sistemáticos en la incorporación del profesorado sustituto en los institutos y centros integrados de FP".

En concreto, explican que, cuando el curso pasado hacían dos llamamientos (uno el lunes y otro el jueves), este curso solo se hace uno el primer día de la semana, lo que "comporta mucho más retraso en la incorporación de los docentes sustitutos".

Desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón desmienten que no se hayan producido los llamamientos que corresponden y exponen que en el curso actual, en el que acaba de comenzar el segundo trimestre, se han llevado a cabo 35 en Primaria y 36 en Secundaria. Según defienden, la normativa establece que tiene que haber dos a la semana y este año lectivo "ha habido muchas semanas en las que se han hecho tres". En caso de que solo se haya producido uno en ESO y FP, dicen, se debe a que esa misma semana hay otro llamamiento extraordinario.

Pero desde el sindicato insisten en que la situación no es la misma que la del curso anterior, cuando consideran que se actuó "con previsión y normalidad". "No estamos ante una anécdota administrativa: es un deterioro explícito del servicio público", insisten, y apuntan que esto afecta sobre todo al medio rural.

ANPE solicita a El Justicia de Aragón "que requiera explicaciones y estudio del impacto al Departamento de Educación" y formule las recomendaciones oportunas para que se garantice "una cobertura mínima y razonable de sustituciones", se restablezca "el doble llamamiento semanal en enseñanzas medias", se eviten "diferenciales injustificados" y asegure "una prestación continua, eficaz y equitativa del servicio público educativo".

Noticias relacionadas

El sindicato remarca que no va a normalizar una situación que considera "anómala" y añade que, según la respuesta que obtenga tras esta denuncia, continuará "accionando todas las vías institucionales y legales en defensa de una educación pública digna, planificada y con recursos suficientes". ANPE Aragón apunta que Educación ha incumplido de forma grave sus obligaciones de planificación, con vulneración de los principios de buena administración, igualdad y garantía efectiva del derecho a la educación.