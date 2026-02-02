La sombra de la deslocalización acecha en Zaragoza: tres conflictos laborales pueden acabar con más de 300 trabajadores en la calle

La conflictividad laboral, cuando se trata de disputas colectivas, se ha manifestado con fuerza en los últimos compases del año en un Aragón que se suele caracterizar por una paz social más consolidada que en otras comunidades autónomas. Con todo, ha habido tres empresas que, de una u otra forma, han iniciado procedimientos que acabarán con más de 300 trabajadores aragoneses en la calle. Se trata de los casos de los expedientes de regulación de empleo (eres) planteados por Teka y Mann Hummel y del cierre del contact center de WiZink en Zaragoza. Y sobre todos ellos acecha la misma sombra, la deslocalización.

Por casos. El primer ere en anunciarse fue el de Teka, que afecta a la plantilla de las tres fábricas que la compañía tiene en España. En total, de los 574 trabajadores que tiene en nómina, serán despedidos 99. O, al menos, esa es la propuesta que ahora negocian, sin éxito de momento, entre la dirección y los sindicatos. Hubo un susto inicial, por un error de UGT al trasladar la propuesta de Teka Industrial en el que se señalaba que serían despedidos 547 empleados, lo que hubiese supuesto el cierre de todas sus plantas, incluida la de Zaragoza.

Una vez aclarado el malentendido, en la negociación la dirección propuso un ere que dejaría sin trabajo a 99 trabajadores en todo el país, 26 de ellos en Zaragoza, donde Teka emplea a 222 personas. Las causas alegadas por los responsables de la compañía son, como suele ser habitual en estos casos, “organizativas y productivas”. Según creen, la estructura laboral está “sobredimensionada” tras su integración en Midea, una multinacional china de electrodomésticos que absorbió a Teka hace menos de un año.

Protesta de los empleados de Teka a las puertas de la fábrica en Zaragoza. / CCOO ARAGÓN

La plantilla ya alertó entonces de que se habían dejado de fabricar 20.000 unidades en Zaragoza para ser producidas desde el gigante asiático y, posteriormente, llegar al mercado español bajo la marca Teka. Una deslocalización parcial que le permitiría a la empresa ajustar costes de producción y obtener un mayor margen de beneficio.

La automoción, salpicada

El siguiente golpe llegó en uno de los sectores más pujantes de la industria aragonesa, la del automóvil. En este caso, en una auxiliar histórica, Mann Hummel, que lleva seis décadas recién cumplidas en la capital aragonesa, las dos últimas en el polígono Plaza. Y, nuevamente, los trabajadores advierten de una posible deslocalización, en este caso a otras plantas del grupo en Europa del Este, que desde la multinacional alemana ni confirman ni desmienten por el momento.

MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Esta semana, además, el malestar en la plantilla subió un nuevo peldaño por el número final de despidos que plantea Mann Hummel en su ere. De los 150 iniciales a 158, en una empresa que tiene a 630 trabajadores en nómina. Otra de las similitudes que guarda este caso con el de Teka Industrial reside en la justificación que da la dirección al comité de empresa, basada esencialmente en una “bajada de producción” que los trabajadores no detectan. No en vano, solo en el último mes han entrado a trabajar 60 personas a tiempo completo con un contrato temporal de servicios. Un motivo más para sospechar que tras la decisión se esconde “una deslocalización en toda regla”, como denuncian los sindicatos.

Noticias relacionadas

Y el último caso ha sido el de WiZink, que ha adjudicado la gestión de su servicio de atención al cliente a Marktel, que se lo lleva a Portugal y no asume la subrogación del personal. En total, 121 trabajadores que ahora están en el complejo empresarial de la Expo de Zaragoza y que se acaban de quedar sin empleo, ya que el contrato acababa ayer. La concesionaria saliente, Zelenza CEX, ha llevado a la Audiencia Nacional el caso y el próximo 12 de febrero deberá dirimirse si existe obligación legal de subrogar a la plantilla.