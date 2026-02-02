Estos son los tres nuevos grados que ofertará ESIC Aragón el próximo curso 2026-2027

ESIC Aragón, como centro adscrito a ESIC University, da un paso adelante y refuerza su oferta de grados universitarios para responder, de forma directa y anticipada, a la demanda de talento cualificado que ya empieza a generar la llegada de centros de datos y grandes proyectos tecnológicos a la comunidad.

La nueva oferta académica para el curso 2026-2027 incluye el grado en Marketing, ya implantado, y la incorporación de los grados en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y en Datos y Analítica de Negocio. Tres titulaciones concebidas como “trajes a medida” en la formación, diseñadas para dar respuesta a las necesidades reales del mercado laboral que se está configurando en Aragón. Las enseñanzas serán presentadas este martes a cargo del Rector de ESIC University, Ramón Arilla, la Consejera de Universidades del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez, en un acto que tendrá lugar en el Patio de la Infanta.

Los grados que ahora ven la luz conllevan a juicio del director de ESIC Aragón, Antonio Sangó, unas consecuencias inmediatas. "La oferta va a mejorar la empleabilidad, impedirá la exportación de talento y potenciará la competitividad regional, adaptándose a las necesidades actuales y futuras de un mercado laboral en constante crecimiento", señala. ESIC University anticipa la formación que exige el nuevo Aragón tecnológico, apostando por perfiles que no solo dominen la tecnología, sino que sepan gestionarla, interpretarla y convertirla en valor para las organizaciones.

El propio Sangó subraya el carácter diferencial de esta propuesta: «Nuestra misión es ofrecer una formación ajustada a lo que las empresas van a necesitar. No hablamos de títulos genéricos, sino de programas pensados en dar respuestas a unas demandas, conectados con la realidad económica y empresarial de Aragón. Buscamos la cualificación universitaria que no haga a los jóvenes pensar en salir de Aragón en un futuro cercano y que apuesten por el territorio. La propuesta debe ser recibida como llamada al talento externo de Aragón».

Nuevos perfiles tecnológicos

En esta línea, ESIC Aragón amplía su oferta de grados alineada al nuevo impulso tecnológico de la comunidad, combinando rigor universitario y metodología práctica. Todo ello en estrecha relación con el mundo empresarial, uno de los sellos históricos de la institución. «La experiencia acumulada como Business School han marcado el ADN de ESIC que ha pasado de ser una Escuela de Negocios a una Universidad”, según Sangó.

En ese sentido es el propio Rector, Ramón Arilla quien amplía la esencia de acercar estos Grados a Aragón: “Hoy día las empresas necesitan profesionales que entiendan el negocio, la estrategia y el impacto de los nuevos conceptos del marketing y la importancia de saber manejar los datos. Ahí es donde ESIC University marca la diferencia al poner en ello el acento de su oferta formativa y más en su llegada a Aragón», añadía.