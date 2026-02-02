Tranquilidad entre las familias del Molière de Zaragoza ante la búsqueda de un inversor: "No hay idea de cambiar nada"

Este lunes es como cualquier otro lunes. Uno más para las familias del Liceo Francés Molière de Zaragoza, que sobre las 16.45 horas recogían a sus hijos de este colegio en el que pronto cambiará la gestión. La organización que lo administra, Misión Laica Francesa (MLF), está en búsqueda de un socio inversor para poder mantener los nueve centros que tiene en España, de lo que ya se informó a las madres y padres del centro que hay en el barrio del Actur de la capital aragonesa. Y ello les lleva a guardar la calma. "Yo estoy muy tranquila", ha compartido Celia, madre de una niña de Infantil.

Celia ha explicado que antes de que acabara el año tuvieron una reunión con el APE (Association de Parents d’Élèves), en español conocida como AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) en la que se les comunicó la intención de la MLF de buscar un socio inversor. "No hay idea de cambiar nada", ha señalado respecto al proyecto educativo del Molière, que se prevé que se mantenga. La madre ha expresado que, por ahora, esperará a las nuevas informaciones que puedan transmitir desde el liceo sobre el asunto.

También ha hecho referencia a esta calma Alba del Río, que es madre de dos niños que estudian en el Molière y también exalumna. "La situación de las familias es de tranquilidad", ha compartido. Según ha explicado, el APE ha convocado dos reuniones con las familias del Liceo Francés de Zaragoza para comunicar que la MLF está en búsqueda de un inversor, y está "luchando" para que se conserve el modelo pedagógico, los valores, los profesores y la excelencia académica con la que cuenta el colegio, que cuenta con la homologación del Ministerio Francés de Educación Nacional y que, ha apuntado Alba, es el motivo por el que "muchas familias" llevan a sus hijos a este centro.

Noticias relacionadas

Otra de las solicitudes de la APE es que las cuotas se mantengan similares a las actuales, algo que se prevé según han compartido varias familias. Porque, ha remarcado Alba, las familias están "súper contentas" en el Liceo Francés Molière, un centro internacional en el que ha asegurado que "el nivel no baja". Por eso, las familias apuestan por esa continuidad del profesorado y del modelo pedagógico actual, que se basa en el sistema educativo francés. "De momento, tranquilos, luego ya veremos", ha relatado.