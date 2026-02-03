Aemet anuncia la llegada de la borrasca Leonardo: así afectará a Aragón durante los próximos días

Suma y sigue. Febrero se estrena con la entrada de la borrasca Leonardo, anunciada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que golpeará España entre el miércoles y, al menos, el jueves, dejando lluvias "intensas y extraordinariamente persistentes" en el tercio sur peninsular y puntos del oeste. Aragón no se librará de sufrir los efectos de la duodécima borrasca de alto impacto de la temporada, si bien no descargará con tanta virulencia como en comunidades del centro y sur.

Esto no quiere decir que el paso de este nuevo temporal sea anecdótico, ya que se prevén tormentas generalizadas que podrían condicionar el día a día de los aragoneses. Tampoco que cuando se mitiguen los primeros efectos de Leonardo las lluvias desaparecerán.

Ya este martes varias zonas de Aragón han registrado algunas tormentas, que en el Pirineo están siendo en forma de nieve. Aemet, que mantiene el aviso amarillo por nevadas en la cordillera oscense, prevé que el espesor crezca otros 5 centímetros por encima de los 1.100 metros hasta mañana miércoles a las 16 horas.

Los días más crudos de Leonardo

Será el miércoles cuando el impacto de la borrasca Leonardo comience a sentirse de manera más evidente en Aragón. Las precipitaciones comenzarán a entrar en la comunidad durante las últimas horas de la noche y se extenderán durante toda la madrugada desde la franja suroeste, desplazándose poco a poco a lo largo de la mañana hacia el norte y zona oriental.

A partir del mediodía los chubascos podrían permanecer, de manera aislada en Teruel, Zaragoza y Cinco Villas, que podría permanecer también durante la tarde. Mientras, el Pirineo vivirá otro día de lluvias generalizadas, que a partir de los 1.000 metros de altitud podrían ser en forma de nieve, al igual que en la provincia de Teruel.

Las tormentas se generalizarán durante el miércoles y el jueves en Aragón, afectando de manera más sensible a Cinco Villas y el norte de Huesca

Los acumulados, según las previsiones del modelo europeo de predicción será en torno a los 10 litros por metro cuadrado en Cinco Villas y entre 5 y 10 litros en el resto de Aragón. Podría nevar también en toda la provincia de Teruel, salvo en el Bajo Aragón, y, de manera testimonial en la Ibérica de Zaragoza. La Aemet ha activado el aviso amarillo por nieve en la zona de Albarracín y Jiloca, donde pronostica acumulados de 5 centímetros en 24 horas por encima de los 1.100-1.200 metros

El jueves, los pronósticos meteorológicos se recrudecen. Las lluvias volverán a generalizarse por toda la comunidad desde la noche anterior, aunque en este caso se mantendrán hasta el mediodía e incluso subirán la apuesta, con tormentas que no se pueden descartar en ningún punto de Aragón, durante las horas centrales del día. Los mayores acumulados se darán en Huesca, que registrarán ya entre 30 y 40 litros por metro cuadrado en 72 horas.

Mientras, la Ibérica de Zaragoza y franja occidental de Teruel acumularán entre 20 y 25 litros en ese espacio de tiempo; mientras que en la ribera del Ebro los valores ya se moverán entre los 15 y 20 litros caídos desde el martes.

Tiempo para el fin de semana

Las primeras horas del viernes servirán de valle, al menos durante unas horas, conforme la borrasca Leonardo se vaya replegando sobre el noroeste peninsular. Pero será solo un espejismo. La propia Aemet advierte que a partir de ese día hay "moderada incertidumbre", pero avanzan que esta borrasca continuará influyendo sobre España "aunque en menor medida que durante los días anteriores".

La prueba es que a partir de ese mediodía la Aemet prevé que vuelva la lluvia a los municipios de la ribera del Ebro, todo Teruel y el centro y norte de Huesca, donde además en las últimas horas del día podrían venir acompañadas de tormentas.

Precipitación acumulada hasta la medianoche del domingo al lunes 9 de febrero / Meteored

El sábado volverán a darse precipitaciones, primero en el Pirineo e Ibérica de Zaragoza y a partir del mediodía de manera generalizada en todo el territorio aragonés. Finalmente, el domingo persistirá la lluvia y nieve en la cordillera de Huesca, Ibérica de Zaragoza y el sur de Teruel durante la mañana para concentrarse en el extremo occidental de la comunidad en las horas centrales de la jornada y finalmente volverse a generalizar para terminar el domingo.

En el cómputo general de la semana, el Pirineo acumulará entre 50 y 75 litros por metro cuadrado; y entre 30 y 40 litros en el resto de Aragón, según avanzan los modelos meteorológicos.