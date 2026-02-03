Aragón comienza el año con 1.141 personas personas más en paro

El paro registrado en Aragón aumentó en 1.141 personas durante enero (+2,4%), alcanzando un total de 49.595 desempleados. Pese a este repunte estacional, se trata de la cifra más baja para un mes de enero desde 2008 y el menor incremento mensual desde 2022. En términos interanuales, la comunidad acumula un descenso del 5,9% (3.133 parados menos). Por provincias, el desempleo sufrió un aumento significativo en Zaragoza, con 785 personas más en las listas, seguido de Huesca (+266) y de Teruel (+90).

Este incremento mensual se concentró principalmente en las mujeres, con 962 nuevas paradas (un 3,25% más), frente a los 179 hombres. Por sectores, el área de servicios lideró la subida con 1.131 personas, seguida de la agricultura (+43) y el colectivo sin empleo anterior (+28); por el contrario, el paro bajó en la industria (-33) y la construcción (-28).

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, Aragón registró una caída mensual de 6.308 personas hasta los 626.823 afiliados, aunque mantiene un crecimiento anual del 2,23%. Respecto a la contratación, se firmaron 33.682 contratos (un 1,7% menos que el año anterior), de los cuales el 36,07% fueron indefinidos y el 63,93% temporales.

En el conjunto nacional, el paro registrado ha subido en 30.392 personas en enero en relación al mes anterior debido al sector servicios, que concentró casi todo el aumento del desempleo en este mes por la finalización de la campaña navideña. Desde el Gobierno de Aragón señalan que a la vista de la serie histórica, en los meses de enero siempre aumenta el paro registrado respecto a diciembre. Así, en los últimos 32 años (desde 1994), el paro registrado ha aumentado en enero respecto al mes de diciembre en todas y cada una de las ocasiones. Donde más se nota esta fractura está en el sector servicios.

El director general de Política Económica, Javier Martínez, ha valorado además la fortaleza del mercado laboral aragonés y ha augurado que de continuar la senda positiva en los próximos meses, el número de desempleados bajará de los 45.000 en verano. Ante esta situación, Cepyme Aragón ha reclamado un cambio de modelo productivo para reducir la estacionalidad del empleo y reforzar la estabilidad laboral, con una apuesta por la reindustrialización, la formación y la recualificación como ejes para consolida. Por su parte, CEOE Aragón ha destacado los datos interanuales "muestran un aumento sostenido del empleo en la comunidad autónoma ligado a sectores estratégicos". Desde UGT han reclamado "políticas activas y mejoras salariales" para un mercado laboral más dinámico.

Como ya se ha citado, en Aragón el paro registrado anotaba en enero de 2026 una disminución de 3.133 personas en comparación con enero del año anterior, lo que se traducía en una tasa de caída del 5,94% anual. El perfil de esta reducción era generalizado tanto en su reparto por provincias, sexo y sectores de actividad productiva.

Así, atendiendo al sexo, en la comunidad el paro en el mes de enero disminuía en 1.427 hombres en un año (-5,94% anual) y en 1.706 mujeres (-6,97% anual). Respecto a los sectores productivos, el paro registrado en enero se reducía en Aragón en 2.099 personas en servicios (-5,71% anual), en 697 personas en industria (-11,62% anual), en 180 personas en construcción (-6,28% anual) y en 87 personas en agricultura (-4,41% anual). Asimismo, en el colectivo sin empleo anterior el paro disminuía en 70 personas en un año (-1,36% anual).

Por provincias, el paro registrado en enero se reducía en Huesca en 536 personas (-7,48% anual), en 448 personas en Teruel (-9,55% anual) y en 2.149 personas en Zaragoza (-5,26% anual).

Bajada en Baleres

En el conjunto nacional, el paro registrado ha subido en 30.392 personas en enero en relación al mes anterior (1,2%). El incremento ha sido inferior a las subidas registradas en los meses de enero de 2025 (cuando subió en 38.725 desempleados), 2024 (con más de 60.404 desempleados) y 2023 (cuando se llegó a más de70.744 parados), pero es peor dato que el experimentado en enero de 2022, cuando aumentó en 17.173 personas. En términos desestacionalizados, el paro registrado ha bajado en el primer mes de 2026 en 25.402 personas.

En el último año el desempleo ha acumulado un descenso de 160.381 parados, lo que supone casi un 6,2% menos, con un retroceso del paro femenino de 94.148 mujeres (-6%) y una caída del desempleo masculino de 66.233 varones (-6,4%). En enero de este año se registraron 1.163.555 contratos, un 4,1% menos que en el mismo mes de 2025. De todos ellos, 484.295 han sido contratos indefinidos, cifra un 4,7% inferior a la de un año antes. En total, el 41,6% de los contratos realizados en enero también han sido indefinidos, porcentaje muy similar al de enero de 2025, cuando la proporción de contratos fijos fue del 41,9%.

Por comunidades, el paro ha disminuido este mes solo en Baleares, que restó 1.260 desempleados en el mes. Por contra, ha subido en las otras 16 regiones, principalmente en Andalucía (+8.046 desempleados), comunidad de Madrid (+3.659) y Galicia (+3.113). En cuanto a las provincias, el desempleo ha descendido en enero en tres de ellas: Baleares (-1.260 desempleados), Guipúzcoa (-19) y Melilla (-10). Por el contrario, el paro ha aumentado en el resto, destacando los incrementos de Madrid (+3.659 desempleados), Sevilla (+2.380) y Asturias (+1.646 parados).