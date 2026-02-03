Azcón anuncia a Eva Valle como nueva consejera de Economía cinco días antes de las elecciones de Aragón

Jorge Azcón, presidente de Aragón y candidato del PP a revalidar el cargo el próximo 8 de febrero, se ve vencedor de las elecciones. El líder popular ha anunciado este martes a Eva Valle como futura consejera de Economía del Gobierno autonómico si el PP sigue al frente del Ejecutivo autonómico. Una presentación a cinco días de las votaciones y que ha hecho junto al presidente nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, en una visita conjunta al Aeropuerto de Teruel.

Azcón ha destacado en la presentación de Valle que es economista del Estado y ha sido, entre otros cargos de relevancia, directora de la Oficina Económica del presidente del Gobierno durante la etapa de Mariano rajoy en La Moncloa. Valle fue asesora del Banco de España hasta el pasado verano, bajo la dirección del exministro socialista José Luis Escrivá. La zaragozana abandonó sus responsabilidades para dejar "vía libre" a su marido, Alberto Nadal, incorporado entonces a la asesoría económica del PP, en un núcleo cercano a Alberto Núñez Feijóo. El movimiento casi familiar permitía así a los populares atacar a Escrivá y su gestión en el Banco de España sin provocar un conflicto interno.

Valle es licencia en Economía por la Universidad de Zaragoza y economista del Estado, tiene "un currículum espectacular" según Azcón, que ha destacado sus trabajos en el Banco Mundial y en el Banco de España. También, su papel junto a Mariano Rajoy: "Tiene una trayectoria en distintos sectores de la economía y es lo que ahora necesitamos en Aragón".

El líder popular ha defendido una vez más que la comunidad autonóma "no está aprovechando un momento económico, sino que está cambiando su estructura económica". Azcón ha vuelto a destacar la orientación tecnológica de la mayoría de las inversiones multimillonarias que han llegado a Aragón en los últimos dos años. "Quiero que el próximo Gobierno refuerce el área económica con una persona de la talla internacional de Eva Valle, que reforzará el buen equipo que hoy ya tenemos", ha concretado Azcón.

Jorge Azcón y Alberto Núñez Feijóo, este martes en el Aeropuerto de Teruel. / EUROPA PRESS / JAVIER ESCRICHE

Según la biografía que ha facilitado el Partido Popular a los medios de comunicación, Valle ha ocupado diversos cargos en el Gobierno de España, incluyendo Directora de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, Sherpa española ante el G20, asesora en el departamento del Sistema Financiero Internacional del Tesoro, asesora del Secretario de Estado de Energía, asesora en la Dirección General de Política Económica y asesora en cuestiones de política de competencia (energía y telecomunicaciones). Ha sido Directora Ejecutiva y Directora Ejecutiva alterna en el Directorio del Banco Mundial en representación de España, México y cinco países de Centroamérica, y asesora principal en el Directorio del FMI. En el Banco de España ocupó el puesto de Directora General de Relaciones Internacionales, Transparencia y Europa. Además, fundó su propia consultora, QED Economics. Actualmente es asesora sénior en la Dirección General de Instituciones Financieras Internacionales del Ministerio de Economía y Comercio de España.