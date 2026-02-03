Azcón anuncia un grado de Ingeniería Aeroespacial en Teruel en 2027 con 45 plazas

El candidato del PP a revalidar la Presidencia de Aragón tras las elecciones del 8 de febrero, Jorge Azcón, ha anunciado este martes la puesta en marcha del Grado de Ingeniería Aeroespacial en el Campus de Teruel para el curso 2027-2028, con 45 plazas.

En un acto electoral en esta instalación, acompañado por el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, Azcón ha explicado que se trabajará en las especialidades que más se adapten al entorno, como Vehículos Aeroespaciales y Propulsión Aeroespacial, y conforme avance el grado y se desarrolle la actividad en el aeropuerto, se irán incorporando nuevas especialidades.

Por otra parte, Azcón ha informado de que el Gobierno de Aragón ha impulsado la candidatura del Aeropuerto de Teruel para acoger un centro de incubación de la Agencia Espacial Europea, una red presente en una veintena de países que apoya a empresas emergentes del sector espacial.

Asimismo, ha señalado que el Instituto Tecnológico de Aragón y la instalación aeroportuaria han firmado un convenio para poner en marcha un laboratorio de investigación e innovación en el propio aeródromo, con una inversión prevista de 10 millones de euros, concebido no sólo como un espacio de investigación, sino como un instrumento para atraer proyectos europeos, capital privado y nuevo talento a la provincia.

Actualmente cerca de 15 empresas trabajan en el aeropuerto, generan 850 empleos directos y unos 1.700 indirectos y en los próximos dos años se van a superar los 1.000 empleos.

En este sentido Azcón ha hecho hincapié en los proyectos inversores en marcha en Aragón y en Teruel, en esta provincia, por ejemplo, con Instalaza, con una inversión de 30 millones y 70 puestos de trabajo, o con la instalación del centro de datos en La Puebla de Hijar, con una inversión de 5.000 millones de euros.