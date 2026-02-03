Benito Tesier asume la presidencia de CEOE Zaragoza tras la dimisión de Miguel Marzo

Benito Tesier, actual presidente de CEOE Aragón, ha asumido la presidencia de CEOE Zaragoza tras presentar Miguel Marzo su dimisión voluntaria. Al producirse esta antes de la finalización de su mandato y conforme a los Estatutos de CEOE Zaragoza, Tesier ha resultado elegido de entre los vicepresidentes de la organización, según han comunicado este martes.

El relevo en la presidencia de CEOE Zaragoza se produce "por coherencia y responsabilidad institucional", al considerar tanto los presidentes saliente y entrante como los órganos de gobierno de la confederación que es "más apropiado" para el buen funcionamiento de las organizaciones empresariales que las presidencias de ambas entidades confluyan en una única persona. "Esta fórmula evita duplicidades, facilita la coordinación, favorece la interlocución institucional y ya ha demostrado ser positiva y eficaz anteriormente", han señalado desde la organización.

Al mismo tiempo recuerdan que el movimiento es, asimismo, "coherente con la unidad de acción empresarial" por la que Benito Tesier abogó hace unas semanas cuando fue elegido presidente de CEOE Aragón. Tesier asume la presidencia de CEOE Zaragoza de forma interna, al menos, hasta principios de 2027, cuando se prevé que se celebren elecciones.

El relevo "refuerza las sinergias y la coordinación" en el ámbito de la representación institucional consolidando a CEOE como una organización de referencia "ágil y moderna, capaz de representar de forma eficaz la diversidad del tejido productivo", puntulizan en el comunicado. "Se trata de una entidad que integra a grandes empresas, pymes, autónomos, emprendedores, sectores tradicionales y emergentes, así como el conjunto de las comarcas de la provincia de Zaragoza", añaden.

Más de 30 años de experiencia

Fue el pasado 12 de enero cuando Tesier se convirtió en el noveno presidente de la CEOE Aragón desde su fundación en 1982. Fue el único candidato que se presentó para relevar a Marzo al frente de la organización empresarial. Con más de 30 años de experiencia en el sector de la automoción, Tesier, director general de Brembo Iberia, preside el Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón (CAAR) desde 2012 y la Federación de Empresas del Metal de Zaragoza (FEMZ) desde 2023.

Comenzó su trayectoria laboral en 1990, en la empresa familiar Auto Industrial Urpa como director comercial y de marketing pasando más tarde a ocupar el cargo de director general. En 1994, Auto Industrial Urpa y Grupo Brembo constituyen la joint venture Corporación Upwards (Brembo Iberia), con Tesier como director general.

Tesier ha sido parte activa en la estrategia mundial de Brembo en el aftermarket, así como en el desarrollo de acuerdos estratégicos en China que finalizaron con el desarrollo de proveedores y la constitución de joint ventures para el impulso del negocio del grupo entre Europa y China.