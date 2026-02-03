Esta es la carta a las familias del Liceo Francés de Zaragoza sobre la venta del centro: una subida "contenida" de las tasas y continuidad del personal

Continuidad. Es por lo que apuestan desde la APE (Association de Parents d’Élèves), en español conocida como AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) y la dirección del Liceo Francés Moliére de Zaragoza, ubicado en el Actur, ante la decisión de la organización que lo gestiona, Misión Laica Francesa (MLF), de vender los nueve centros que tiene en España y buscar un inversor para poder mantenerlos. Y así se lo han transmitido este lunes a las familias del colegio de la capital aragonesa, a las que les han remitido una misiva a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. En ella informan de que, a pesar del cambio de gestión, el aumento de las tasas será "contenido" y se mantendrá al personal actual.

En concreto, la carta, firmada por la APE y la directora del Molière de Zaragoza, explica que "la red de la MLF permanece atenta al aumento de las tasas escolares durante estas negociaciones" y agrega que, en consecuencia, "el incremento de las tarifas del Liceo Molière estará contenido".

Asimismo, las familias y la dirección aseguran, tras haber estado en contacto con la MLF, que se mantendrá el proyecto educativo del centro. Según indican en la misiva, hay ciertas exigencias "claras e innegociables", como es la continuidad pedagógica y social, lo que incluye "el mantenimiento de todo el personal actual" y la permanencia de la asociación.

También sostienen que el Liceo Francés Molière conservará "plenamente su homologación por el Ministerio francés de Educación Nacional y seguirá siendo socio de la MLF", lo que garantiza la continuidad de los programas, de los títulos y el reconocimiento oficial de los itinerarios escolares que siguen los alumnos. "La Misión Laica Francesa continuará con su acompañamiento pedagógico y social, manteniendo al personal actual", inciden.

En cuanto al proceso de búsqueda, en la carta remitida a las familias se informa de que, mientras se busca inversor, "el proyecto educativo, la enseñanza y el acompañamiento de los alumnos continúan sin interrupción". Además, aseguran que "no habrá ningún periodo de transición incierto ni ruptura en la escolaridad del alumnado", y añaden que, cuando se termine el proceso, la actividad escolar se hará "en condiciones que garanticen una continuidad total, sin interrupción ni cambio de rumbo". "Los equipos permanecen plenamente movilizados, los proyectos siguen desarrollándose y el centro continúa avanzando con método, exigencia y confianza", afirman como mensaje tranquilizador.

Además de garantizar la continuidad, la APE y la dirección del Molière revelan que la MLF conoce los proyectos que se han demandado en el centro y que podrían mejorar el bienestar de los alumnos, como las instalaciones deportivas, los problemas de calor o el lugar del inglés en la escuela. Según indican en la misiva, el inversor se conocerá en primavera, pero aseguran que hasta entonces se mantendrá el contacto con las familias.

Con la carta, la directora del centro y la asociación de madres y padres del Liceo Francés de la capital aragonesa lanzan un mensaje tranquilizador a las familias y sostienen que este cambio es "una oportunidad para reforzar la calidad de las condiciones de aprendizaje". Defienden que el rpoceso "no supone ni un cuestionamiento de la identidad del liceo ni un signo de fragilidad", sino "una oportunidad de consolidación y proyección".

"Les agradecemos su confianza y tengan la seguridad de que velamos por los valores del Liceo Molière, que garantizan para su hijo/a un entorno de aprendizaje seguro, acogedor, enriquecedor y ambicioso", concluye la misiva.