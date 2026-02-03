El CEO de Araiz Suministros Eléctricos se alza con el XXIX Premio Emprendedor del Año de EY por Aragón

El empresario Isaac Vicioso, CEO de Araiz Suministros Eléctricos, ha sido proclamado ganador del Premio Emprendedor del Año (PEA) 2025 de EY por Aragón en su XXIX edición a nivel nacional en un acto celebrado este martes en la finca de las Hiedras de Zaragoza. La gala ha sido presidida por Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, quien ha entregado el galardón al ganador junto a Pablo Sanz, socio responsable y responsable del Premio Emprendedor del Año a nivel nacional.

Al acto también han asistido numerosos representantes del mundo empresarial e institucional local. Entre ellos, Benito Tesier, presidente de la CEOE; Daniel Rey, director del Instituto Aragonés de Fomento; José Ángel Oliver, Executive Director de Julius Baer, como patrocinador del PEA; María Navarro, representante del IESE, como colaborador del Premio; Hildur Eir Jonsdottir, socia directora de Assurance de EY España; Raúl Rodrigo, socio director de EY en Aragón; e Isabel García-Tejerina, senior advisor de EY. Además de varios representantes de las empresas más relevantes del oeste de España y de la Asociación de Empresas Familiares de Aragón (AEFA), de la que Isaac Vicioso, ganador del Premio Emprendedor del Año, es presidente del Fórum de Jóvenes de AEFA.

Raúl Rodrigo en su discurso de bienvenida al acto, ha afirmado que “Aragón es una comunidad próspera que se asienta en fuertes pilares, basados en valores como el esfuerzo, la prudencia, la discreción y la humildad”, y ha señalado que “necesitamos mirar al futuro con esperanza y trazar planes de largo plazo”. Asimismo, ha destacado que “Isaac Vicioso, a pesar de su juventud, lleva 18 años en la empresa familiar, trabajando y conociendo la realidad del día a día, y que existe un reconocimiento mutuo entre generaciones”.

Por su parte, Isaac Vicioso ha agradecido el galardón concedido por EY, asegurando que se trata de “uno de los días más bonitos” desde que hace quince años asumió la dirección de la compañía. “No es solo un honor personal, es el reconocimiento a una historia colectiva, a un proyecto familiar y a más de 300 personas que cada día hacen posible que Araiz siga creciendo”, ha señalado. Durante su intervención, Vicioso también ha anunciado la próxima construcción de una nueva sede de Araiz en Zaragoza. Se trata de un proyecto de 15.000 metros cuadrados que, según ha explicado, supondrá crecimiento, generación de empleo, innovación y un firme compromiso con Aragón. “Estamos orgullosos de ser aragoneses”, ha concluido.

En su discurso de clausura, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha señalado que “este premio es mucho más que una distinción a un caso de éxito empresarial. Hoy celebramos que la verdadera fortaleza social, el verdadero escudo social de España, son las empresas, los emprendedores y los autónomos”. Asimismo, ha añadido que “esa es la Zaragoza que queremos: una ciudad que acompaña al que emprende; una ciudad que premia el esfuerzo, la profesionalidad y la ambición bien dirigida”.

Isaac Vicioso, como representante Araiz Suministros Eléctricos, competirá, junto al resto de ganadores de las distintas zonas geográficas en las que se divide el premio en la final nacional que tendrá lugar en marzo de 2025 en Madrid. Posteriormente, el emprendedor que resulte ganador nacional de esta edición competirá en Montecarlo con alrededor de 60 representantes de todo el mundo para alzarse con el Premio Emprendedor del Año Mundial de EY.

Sobre Araiz Suministros Eléctricos

Araiz es una empresa aragonesa súper-especialista en soluciones eléctricas y referente en el ámbito nacional. Fundada por Domingo Araiz en Zaragoza en 1968, hoy cuenta con 18 delegaciones en toda España, ubicadas en Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha, País Vasco y Cataluña, que emplean a más de 300 personas. Además, en 2025 superó los 100 millones de euros de facturación. Desde 2009 forma parte activa de las redes internacionales GRUDILEC e IMELCO, de la que su CEO, Isaac Vicioso, es el consejero delegado para España.

Su compromiso con la excelencia es una constante, motivación que los llevó a erigirse como el primer almacén de material eléctrico digitalizado en España. Además, pertenecen a la Asociación Empresa Familiar de Aragón (AEFA), cuyo Fórum preside Isaac Vicioso.