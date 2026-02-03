Endesa invirtió 2,7 millones en digitalizar infraestructuras eléctricas en Aragón en 2025

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, invirtió 2,7 millones de euros en la digitalización de sus infraestructuras eléctricas en Aragón en 2025. Según ha informado la compañía, la aplicación de la tecnología más avanzada en las redes de distribución y el uso de la Inteligencia Artificial tiene como objetivo el refuerzo de la calidad de suministro, al mismo tiempo que se favorece la integración de las energías renovables en el sistema, se fomenta el autoconsumo y la movilidad eléctrica.

Esta digitalización desplegada por Endesa en Aragón se ha aplicado especialmente en los centros de transformación encargados de convertir la energía de media a baja tensión para que llegue a los hogares y a todos los clientes.

En este sentido, la compañía ha instalado 82 telemandos en las redes de media tensión, unos equipos que permiten el control remoto de las instalaciones, actuando automáticamente de forma inmediata ante cualquier incidencia desde el Centro de Control de Endesa, lo que reduce los tiempos de intervención de los técnicos hasta en un 2 % y beneficia a los clientes que se puedan ver afectados por incidencias puntuales.

En 2025, además, Endesa ha instalado en los centros de transformación de Aragón 321 dispositivos LVS (Low Voltage Supervisor), que recogen información de la red relacionada con niveles de tensión, intensidad o temperatura de las instalaciones, lo que permite mejorar la gestión de las infraestructuras, detectar anomalías como fraudes, evaluar la capacidad disponible, reducir el tiempo de las reparaciones y analizar incidencias para identificar problemas en la red y poder evitarlos.

La última medida en digitalización se ha aplicado en los cuadros de baja tensión de los centros de transformación, con la sustitución de 199 de estos elementos por tecnología más innovadora que proporciona información sobre su funcionamiento y rendimiento.