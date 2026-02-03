La IA entrará en el escrutinio de las elecciones de Aragón el 8F por primera vez para "alertar de datos erróneos"

Más de 9.000 personas y dispositivos con inteligencia artificial incorporada garantizarán unas elecciones autonómicas "con perfecta normalidad" en Aragón, ha señalado hoy el director general de Relaciones Institucionales y coordinador de la secretaría para la organización del proceso electoral, Miguel Ángel Lafuente, que ha explicado hoy el operativo que se desplegará este domingo, junto con el director gerente de la empresa pública autonómica Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST), Ángel Sanz.

"Las elecciones han presentado varios retos, ya que son las primeras que se celebran en Aragón al margen de la Administración General del Estado y que no coinciden con otras elecciones autonómicas, locales o europeas", ha afirmado Lafuente. "El proceso electoral se ha organizado en tan solo 54 días desde la convocatoria de las elecciones, y en un periodo que ha coincidido con las vacaciones navideñas", ha resumido.

Por ello, estas elecciones han supuesto todo un "desafío logístico", al que se han añadido procedimientos nunca antes realizados en Aragón. "Por primera vez en unas elecciones autonómicas, habrá un sistema de Inteligencia Artificial para supervisar, cotejar información y alertar de posibles datos erróneos", ha anunciado Lafuente.

Miguel Ángel Lafuente y Ángel Sanz, en la rueda de prensa. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Datos públicos, accesibles y transparentes

"Datos públicos, accesibles y transparentes", ha resumido el director de AST, Ángel Sanz, como resumen de los objetivos que se persigue con el despliegue de datos para la jornada electoral. Para la adecuación del Palacio de Congresos de Zaragoza, desde donde se centralizará la información de la jornada, se han tendido 3.000 metros de cableado eléctrico adicional y 2.000 de fibra óptica, en un despliegue técnico en el que han trabajado 60 personas.

"Para garantizar tanto la seguridad como la ciberseguridad, disponemos de planes específicos, que incluyen sedes alternativas para el día electoral, por si fueran precisas por cualquier circunstancia", ha señalado Sanz.

Repercusión nacional

Las singularidades de esta cita electoral se reflejan en el alto número de personas acreditadas para el seguimiento informativo de los comicios. En total, se han acreditado 180 personas, de 70 medios, para el acceso al repositorio electoral de Aragón, y 30 personas se han acreditado para acceder el domingo al Palacio de Congresos de Zaragoza, El portal del Gobierno de Aragón sobre las elecciones, con toda la información sobre los comicios, ha recibido ya casi cien mil visitas en las últimas semanas.

Entre funcionarios, representantes, juntas electorales, cuerpos y fuerzas de seguridad, jueces de paz y trabajadores de empresas privadas, estas elecciones van a involucrar a más de 9.000 personas. Los 991.892 electores del censo electoral aragonés podrán acudir a votar en 731 municipios, entre los que se han repartido 999 colegios electorales y 2.213 mesas.

A ello hay que añadir los 44.433 electores del voto desde el extranjero, que están repartidos en 131 países. En total, se han impreso 15 millones de papeletas.

"Todo esto no hubiera sido posible sin la labor del equipo de funcionarios, que empezó a trabajar en la organización de estas elecciones solo cinco minutos después del anuncio de la convocatoria electoral del presidente de Aragón y de su publicación en el BOA", ha alabado Lafuente. "Hubo gente trabajando en Nochevieja y la noche de Reyes", ha añadido. "Solo tengo palabras de reconocimiento hacia todo el personal funcionario implicado", ha afirmado Miguel Ángel Lafuente.

55 sesiones de formación

Durante estos días, se ha impartido 55 sesiones de formación a más de 1.300 representantes de la administración, a los que también se ha dotado de 1.274 tablets, en 14 sedes de Aragón. Además, se proveerá de manuales a los miembros de mesa.

Se han recibido 59 solicitudes de voto accesible, que han sido enviados a domicilios o mesas según la preferencia de cada solicitante. Cruz Roja también actuará el domingo movilizando recursos para facilitar el voto de las personas con movilidad reducida. La entidad ha dispuesto de 200 voluntarios y técnicos, con 36 vehículos, que acompañarán a todo votante que solicite el servicio. Para solicitar los traslados a la Cruz Roja, los habitantes de la provincia de Huesca deberán llamar al 974 222 222, los de la provincia de Teruel al 978 602 609 y los de la provincia de Zaragoza al 976 224 880.

Lafuente ha hecho además un agradecimiento especial a los efectivos de los 42 cuerpos y fuerzas de Seguridad, incluida la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local (con un total de 391 agentes) y Unidad Adscrita de la Policía Nacional: "Todos ellos son los encargados de que este domingo se celebren unas elecciones en Aragón en un clima de absoluta normalidad y con plena seguridad".