"Indignación y malestar" por las repatriaciones en los centros de menores de Zaragoza: "La violencia no se combate con expulsiones"

La solicitud por parte del Gobierno de Aragón de repatriar a una decena de menores no acompañados con perfiles conflictivos tras registrarse constantes episodios de violencia física y verbal hacia sus cuidadores ha molestado a los integrantes de la Plataforma por un convenio autónomo para protección y reforma de menores, formada por trabajadores del sector y los sindicatos, CGT, UGT y CCOO. La entidad ha manifestado este lunes su "indignación" por el uso que se está haciendo de las denuncias sobre la situación en los centros gestionados por la empresa Kairós al considerar que la violencia "no se combate con expulsiones, se combate con políticas públicas responsable".

En un comunicado al que ha tenido acceso este diario los miembros de la plataforma reconocen que las agresiones y los incidentes graves denunciados "son hechos reales y gravísimos" sobre los que llevan meses alertando. Sin embargo, explica que es inaceptable que estas denuncias, que señalan fallos estructurales del sistema, "se utilicen ahora para desplazar la responsabilidad hacia los propios menores".

Los profesionales del sector de la protección de menores explican que los problemas de convivencia y los episodios de violencia "no aparecen de la nada" pues son "consecuencia directa" de contar con recursos saturados, turnos con poca vigilancia, ausencia de equipos estables por la precariedad laboral a la que se enfrente, así como por una gestión que prioriza "el ahorro económico frente a la intervención educativa".

El Gobierno de Aragón ha denunciado ante la Fiscalía hasta a 13 menores para proceder a su repatriación y reunificación familiar. Según explican todos ellos cuentan con «perfiles que han demostrado ser conflictivos e incapaces de convivir con otros compañeros en ninguno de los recursos de protección con los que cuenta el sistema autonómico de menores».

Para los representantes de la plataforma de trabajadores "utilizar la palabra conflictivos para describir a menores tutelados por la Administración es una simplificación peligrosa" que oculta "el fracaso institucional a la hora de ofrecer una atención adecuada a jóvenes con trayectorias vitales marcadas por la violencia, el desarraigo y el trauma".

Los trabajadores suman estas quejas al conflicto laboral abierto contra el Gobierno de Aragón y las empresas gestoras de los centros. "Queremos dejar claro que denunciar la precariedad laboral y la falta de medidas de seguridad no puede convertirse en la coartada para expulsar a menores del sistema, ni mucho menos para impulsar procesos de repatriación como solución a una mala gestión", afirma.

"Más estabilidad en las plantillas"

De este modo, son conscientes de que para trabajar con "perfiles que requieren una atención específica" es necesario dotar al sistema "de más profesionales, más recursos, más estabilidad en las plantillas" y también de una implicación real del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y del Gobierno de Aragón. "No se puede pedir a los equipos educativos que sostengan situaciones de extrema complejidad sin apoyos y, al mismo tiempo, culpar a los menores cuando el sistema les falla", explican en el comunicado.

Las agresiones denunciadas este mes de enero en el centro Karirós de Zaragoza se suman a realidades como el asesinato de una educadora en un centro de Badajoz, dos ejemplos de la precariedad y la vulnerabilidad extrema con la que se ofrecen estos servicios. "Estos casos debían haber supuesto un punto de inflexión, sin embargo, seguimos viendo cómo se externalizan responsabilidades, se normaliza el riesgo y se señala a los más vulnerables", lamentan.