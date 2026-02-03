Ione Belarra alerta del "trasvase 2.0" que "está robando el agua" de los aragoneses
La secretaria general de Podemos ha denunciado en Zaragoza "la política comercial del señor Azcón"
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha alertado este martes en Zaragoza de que en Aragón se está produciendo "un trasvase 2.0 silencioso" con el que "se está robando el agua" de sus habitantes, por lo que ha llamado a la ciudadanía a oponerse a ello en los comicios autonómicos del 8F.
En declaraciones a los medios de comunicación, Belarra ha denunciado "la política comercial del señor Azcón", que "no sirve" a los intereses de los aragoneses, pues "está al servicio de las grandes empresas multinacionales como Amazon o Microsoft o, también, la sospechosa de corrupción Forestalia".
Y ha añadido que "hay que decirle a la gente que lo que se está produciendo en Aragón es un trasvase 2.0, silencioso, que no sale en los medios de comunicación, pero que se está robando el agua de los y las aragonesas". Por eso, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que el 8 de febrero muestre su repulsa a esta situación en las urnas.
En ese sentido, ha asegurado que "ni la señora Alegría, ni el señor Pueyo, ni IU, que hace lo que diga el PSOE, van a enfrentarse claramente a estos centros de datos". "La única voz en las Cortes de Aragón que va a decir alto y claro 'no' a los centros de datos y al trasvase silencioso del Ebro es María Goikoetxea", ha concluido.
Con Belarra ha estado, precisamente, la candidata de Podemos-Alianza Verde, que ha indicado que Aragón sufre de sequía "y cuando estén en marcha estos centros de datos, el consumo de agua se incrementará como en una provincia más".
Por eso, ha augurado que llegará un momento en el que habrá que decidir qué hacer con el agua: "Si la utilizamos para regar nuestros campos y hacer un buen uso de ella para nuestros pueblos o si, por el contrario, la vamos a utilizar para regar a las multinacionales como Microsoft o Amazon".
En ese sentido, ha señalado que en su formación no tienen "ninguna duda de cuál será la decisión del señor Azcón, que en estas siempre se pone del lado de las multinacionales".
