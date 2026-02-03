La Justicia tumba la declaración ambiental del fallido matadero de Tönnies en Calamocha

Hay proyectos empresariales fallidos que nunca dejan de morir. El gigante alemán Tönnies, que ahora opera bajo el nombre Premium Food Group, rechazó en noviembre de 2022 instalarse en Calamocha para levantar un nuevo matadero de cerdos en el que quería invertir 75 millones de euros y crear 1.000 nuevos empleos. Una iniciativa que, pese a no ser viable, ha recibido un nuevo revés por parte del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que declara "nula" la declaración de impacto ambiental recibida hace cuatro años y que daba luz verde al proyecto.

Según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario, la Justicia considera que la resolución del Inaga no puede aplicarse. En varios puntos, la jueza destaca por qué rechaza esta declaración positiva, basándose en un recurso de Quality Pharma World, una empresa afincada en Tomelloso al inicio del proceso, pero que en la actualidad tiene su sede en la calle Doctor Casas, en el centro de Zaragoza. Entre los temas que destaca la Justicia, el rechazo se fundamenta en la situación del polígono de Calamocha, en las distancias con otras explotaciones de la zona o la ampliación del proyecto, que creció conforme superaba trámites administrativos.

La jueza determina "la anulabilidad del informe de compatibilidad urbanística, por no adecuarse a la clasificación del suelo" según prevé el Plan General de Ordenación Urbanística de Aragón. "No corresponde con la situación en que se encontraba el suelo en la fecha del informe" del Inaga con el voto positivo que ahora se echa abajo. La jueza señala que para llevarse a cabo esa transformación debería llevar "un informe más detallado sobre la situación del suelo y la compatibilidad".

Otro de los motivos por los que se anula la resolución es que "se constata el incumplimiento de distancias mínimas entre explotaciones ganaderas y el matadero objeto de evalución de impacto ambiental y de la autorización ambiental integrada". "Por último, cabe añadir que la ampliación a que se refiere el proyecto queda fuera de la declaración de impacto ambiental", algo que requeriría "una modificación de la autorización ambiental integrada".

Bajo estas premisas, la Justicia anula la resolución que inadmitía a trámite el recurso de Quality Pharma, firmada por el presidente del Inaga, entonces Jesús Lobera. También anula la declaración de impacto ambiental y la autorización ambiental integrada. Esa tramitación daba visto positivo al nuevo matadero de cerdos que quería levantar Tönnies en Calamocha, dentro de un proyecto que incluía salas de despiece y elaborados y una planta de biogás para aprovechar los residuos. No hay condena a costas para la promotora del proyecto.

Pese a que hay opción de recurso contra esta resolución del TSJA, los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón, que representan al Inaga, no presentarán un escrito contra esta resolución. En noviembre de 2024, cuando este diario publicó que Tönnies rechazaba llegar a Calamocha, la DGA aseguraba que estaba buscando "alternativas" para conseguir que nuevas empresas se instalasen en el polígono industrial de esta localidad turolense.

Una inversión "no viable" admitida por Tönnies

El gigante cárnico alemán admitió en noviembre de 2022, en una carta remitida al Ayuntamiento de Calamocha, que no iba a levantar su complejo cárnico en la localidad turolense. «Nos vemos desafortunadamente en la obligación de comunicarles que, dadas las presentes condiciones, la realización de la inversión proyectada ya no nos parece viable», señalaba Clemens Tönnies, presidente de la multinacional alemana, en la misiva –a la que ha tenido acceso este diario– que remitió en noviembre de 2022 a Manuel Rando, alcalde de la capital del Jiloca. «La planificación y la realización del proyecto solo se considerará desde nuestro punto de vista en caso de cumplimiento de las promesas realizadas», agregaba. «Lamentamos profundamente este resultado, pero debemos anteponer la viabilidad económica del objetivo previsto», concluía la carta.

Desde Tönnies atribuyeron en 2022 sin miramientos a la «competencia en España» la apertura del procedimiento judicial con «la táctica de retrasar el proyecto» por su «temor» a la expansión del grupo en este mercado. «Se esfuerza en bloquearla y, a ser posible, impedir del todo su realización», según explica en la citada carta. Ahí acusa, veladamente, a Quality Pharma World la presentación del recurso validado por el TSJA en este inicio de 2026.

El presidente de la cárnica teutona también lanza reproches hacia el anterior Ejecutivo, al que critica por «haber aprovechado» el recurso judicial «para paralizar las negociaciones sobre el contrato de compraventa». En este sentido, lamenta que Sodecasa, la sociedad controlada por la DGA que promueve el polígono donde se iba a instalar el matadero, quiera «incluir condiciones críticas» e «inasumibles» a pesar de que el contenido del acuerdo «ya había sido convenido».