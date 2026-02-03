María Goikoetxea: Con el feminismo por bandera, desde el IAM hasta el cartel electoral de Podemos

María Goikoetxea (Zaragoza, 1987) tenía 24 años cuando las plazas se llenaron de gente clamando por una "democracia real ya", denunciando la corrupción del sistema y que la crisis de 2008 "no era una crisis, sino una estafa". Los lemas del 15M que acabaron confluyendo en el proyecto político de Podemos unos años después fueron la puerta de entrada en política de esta joven de Villanueva de Gállego, que estudió un grado superior de Comunicación, Imagen y Sonido en el centro de Los Enlaces y que trabajó como técnico en Aragón TV.

La semilla de la justicia social y del feminismo fueron germinando en ella, que cursó estudios de Cooperación al desarrollo, Derechos Humanos e Igualdad. Y que acabó convirtiéndose, en el primer cuatripartito de la historia de Aragón, en la directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) como miembro del partido morado que lideraba entonces Maru Díaz. Le tocó entonces gestionar la pandemia de covid y dar respuesta, con recursos concretos, a las mujeres víctimas de violencia de género en pleno confinamiento.

María Goicoechea, en una reciente entrevista con EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Ahora, María Goikoetxea, a sus 38 años, es la candidata de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia del Gobierno de Aragón en las elecciones del próximo 8 de febrero, después del fallido intento de la coalición de izquierdas y de vetos cruzados que acabaron dando por muerta esa unión. Pese al riesgo que auguran las encuestas de que los morados podrían quedarse fuera del Parlamento aragonés por primera vez desde 2015, cuando irrumpieron en la política aragonesa con 14 escaños, Goikoetxea mantiene su optimismo en una campaña que ataca sin tapujos a esas otras fuerzas hermanas y que se reivindica como la izquierda "verdaderamente transformadora".

Después de un impás de apenas dos años fuera de la primera línea política, que coincidió con las horas bajas del partido tras el batacazo en las urnas de 2023, Goikoetxea da un paso al frente como candidata, aunque no es la coordinadora autonómica del partido. El todavía diputado Andoni Corrales, quien fuera su compañero hace apenas dos años, denunció su elección en primarias, enturbiando esos primeros pasos que el partido intentaba dar para abrir una nueva etapa.

Optimista por naturaleza, defensora del «sí se puede» que ha sido el hilo conductor de Podemos desde su fundación, es una convencida de que la política puede cambiar las cosas si hay voluntad para hacerlo. Con esa misma voluntad y con el feminismo por bandera y hasta en el cartel electoral, Goikoetxea aspira a darle la vuelta a las encuestas y darle continuidad al proyecto de Podemos en las Cortes de Aragón.