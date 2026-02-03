Marta Abengochea (IU-Sumar): La funcionaria municipal que quiere "poner un muro al fascismo" desde la izquierda

Es la primera vez que Izquierda Unida en Aragón tiene una mujer al frente, convencida de que la mirada feminista es necesaria para transformar la realidad. Marta Abengochea (San Sebastián, 1976) es una de las caras nuevas en esta convocatoria electoral anticipada, pero no es una novata en el panorama político aragonés ni en la organización de izquierdas que preside.

Después de una trayectoria especialmente vinculada a la política municipal, firme defensora del «programa, programa, programa» de Julio Anguita, a quien tiene como uno de sus referentes políticos, la candidata de IU-Movimiento Sumar se arremangó nada más llegar al cargo para intentar conformar, por primera vez en Aragón, una coalición de izquierdas. No fue posible. La historia de siempre de los vetos cruzados acabó haciendo naufragar el primer atisbo de entendimiento en la izquierda a la izquierda del PSOE en la comunidad autónoma. Pero a pesar de ello, la candidata a la Presidencia se ha propuesto hacer una campaña de guante blanco con todas las formaciones del espectro y lo está consiguiendo.

Abengochea es madre de dos hijas y, aunque nació en San Sebastián "de casualidad", toda su vida se ha desarrollado entre Zuera y Zaragoza, donde reside actualmente, cerca del canal Imperial de Aragón, para mantener un contacto constante con la naturaleza que es, para ella, fundamental.

La candidata Abengochea, en una reciente entrevista. / Jaime Galindo

Funcionaria municipal de tributos, ha trabajado para distintos ayuntamientos, como el de Teruel y el de Zaragoza, y lleva más de una década vinculada al proyecto de Izquierda Unida. Entre su trayectoria política se cuenta experiencia de gobierno, como concejala y teniente de alcalde en Zuera, donde gobernó en coalición con el PSOE. Además, también ha sido diputada provincial en la Diputación de Zaragoza.

Quienes la conocen de cerca afirman que Marta Abengochea es el" ejemplo claro de compromiso, generosidad y coherencia". Una persona convencida de la importancia de la función pública y de los servicios públicos, una "mujer de a pie" que ha optado por dar un paso adelante en política en un momento de "riesgo claro de involución democrática". Entregada, risueña, de firmes convicciones y con un discurso profundamente político, Abengochea ha dado un paso más en esta campaña electoral volcándose, también, con sus redes sociales, consciente de que el electorado está ahí. Y la necesidad de combatir el discurso "fascista" al que ella se opone, también.

Noticias relacionadas

El 8F aspira a mantener la representación de IU en las Cortes y a dar un mensaje de izquierdas frente al neoliberalismo y el riesgo de involución democrática.