El PSOE impulsará otra comisión de investigación sobre las de renovables en Aragón: "No queremos corruptos"

El portavoz del PSOE Aragón, Jesús Morales, ha avanzado este martes que, si el PSOE gana las elecciones autonómicos del próximo 8 de febrero o puede formar gobierno, propondrán la constitución de una comisión de investigación en las Cortes que aborde "todos los proyectos que tengan que ver con las renovables" y depure "cualquier indicio que haya de cualquier cosa". Esta sería, sin embargo, la segunda comisión de investigación que se constituiría con las renovables como protagonistas, después de que fuera una de las primeras acciones de la pasada legislatura con la llegada de Jorge Azcón al Gobierno de Aragón.

"No queremos de ninguna manera tener a corruptos en nuestras filas", ha afirmado Morales en una rueda de prensa en la que ha recordado, no obstante, que cuando "ha ocurrido algo", han investigado y actuado "de forma contundente", apartando a las personas que pudieran tener "estas conductas" porque en el PSOE "no tienen cabida". Ha hecho estas declaraciones después de que el PP pidiera explicaciones a la candidata socialista, Pilar Alegría, por una supuesta trama aragonesa o por la presunta implicación de cargos del partido con vínculos con la empresa Forestalia.

En todo caso, ha considerado "sorprendente" que el PP señale a los socialistas, lo que ha achacado a una "clara estrategia electoral" ante la inminencia de unas elecciones "convocadas por Jorge Azcón por su interés partidistas y particular".

"Parece ser que los números no le dan bien a Jorge Azcón y están sacando cualquier tipo de barro, de fango y de confrontación sin ningún tipo de pruebas", ha acusado el portavoz socialista, quien ha remarcado que en el partido están "comprometidos" y van a hacer todo lo que esté en su mano para luchar contra la corrupción y también "contra los generadores de odio y de bulo".

El PP denuncia la "trama aragonesa" del PSOE

Desde el PP, la senadora aragonesa Rocío Dívar expresó que "una vez más urge pedir explicaciones a Pilar Alegría y al PSOE. Desde la detención de Santos Cerdán y de la fontanera del PSOE, Leire Díez, todas las investigaciones han apuntado a una trama aragonesa, a la implicación de cargos del PSOE aragonés en este escándalo de corrupción. Ayer conocimos que se están investigando los vínculos del PSOE de Aragón con Forestalia, Pilar Alegría no puede seguir callada", ha considerado Dívar.

"Hemos visto a la UCO entrar en sedes de empresas aragoneses. Hemos visto a la UCO señalar los nexos entre esas empresas y la familia Sumelzo, destacada dirigente socialista y uno de los apoyos fundamentales tanto de Pedro Sánchez como de Pilar Alegría, a la que arropó incluso en ese inicio de campaña en su pueblo. Ahora se publican nombres de concejales socialistas en el territorio a los que utilizaban para agilizar licencias. Sabemos del entramado de compra y venta de sociedades siempre con las empresas de la familia Sumelzo siempre de protagonista. No puede ser", ha afirmado.