Estos son los barrios más baratos de Aragón para comprar una casa: pisos de 70 metros por 57.400 euros

Los precios de la vivienda en venta han alcanzado nuevos máximos tanto en las zonas con los mercados más 'prime' de las capitales de provincia y de las principales localidades españolas como en las zonas más asequibles, que han registrado subidas muy notorias. Aragón no es ajeno a este incremento, aunque en la comunidad todavía se pueden encontrar precios más o menos asumibles donde el coste del metro cuadrado dista mucho de zonas punteras como Recoletos, en Madrid, o Puente Romano, en Marbella.

En Aragón, los barrios más baratos de las capitales para adquirir una vivienda están en la ciudad Teruel y son Arrabal, San Julián y la zona Carrel. Aquí, según se recoge en el Informe de precios Máximos y Mínimos de Grupo Tecnitasa 2026, publicado este martes, el coste del metro cuadrado es de 820 euros. En esta zona, un piso de 70 metros tiene un coste de unos 57.400 euros.

El segundo punto de la comunidad con los precios más asequibles está en Huesca, concretamente en el barrio de Perpetuo Socorro. Aquí, el metro cuadrado asciende a mil euros y un piso de 60 metros tiene un valor de 60.000 euros. El top 3 de entornos baratos en Aragón lo cierra el barrio Oliver y el entorno de la calle Predicadores, ambos en Zaragoza capital, donde el metro cuadrado está por 900 euros y un piso de 70 metros oscila los 63.000 euros, de acuerdo al documento de Tecnitasa.

Las zonas más caras de Aragón

Por contra, la zona más cara de la comunidad para comprar un piso está en Zaragoza, en pleno centro de la capital aragonesa: se trata de paseo Independencia y plaza España. El coste del metro cuadrado asciende a 3.800 euros. Aquí, según el informe, una vivienda de 120 metros cuadrados ronda un precio de 456.000 euros.

La zona de San Lorenzo y la plaza Navarra de Huesca ocupan el segundo lugar con el metro cuadrado más caro de Aragón, con un precio de 2.300 euros. Un piso de 120 metros tiene un precio de 276.000 euros. Por último, en Teruel, el centro, la zona del Ensanche, la Avenida América, Avenida Aragón y Avenida de Sanz Gadea presentan el metro cuadrado a 2.300 euros. En estos entornos, una vivienda de 120 metros tiene un coste de 270.000 euros.

En España

A nivel nacional, según los datos del estudio, la subida media de los precios de la vivienda fue del 13,5% en enero de 2026 en tasa interanual, muy por encima del avance del 5,95% de la anterior edición del informe.

Así, en el caso de Recoletos (Madrid) el precio ha pasado de los 19.000 euros por metro cuadrado a los 20.500 euros (+7,89%); en Puente Romano (Marbella), el precio ha pasado de 15.000 a 17.150 euros por metro cuadrado; o Nou Llevant (Palma de Mallorca), con una subida de 16.000 a 17.000 euros. Destaca también el caso de Paseo de Gracia (Barcelona) que, aunque tiene una subida similar a Madrid (+7,7%), el importe de la subida es relativamente inferior, ya que pasa de 10.120 a 10.900 euros por metro cuadrado.

Junto a ellos, casi llegando a los 10.000 euros el metro cuadrado están tanto San Sebastián, en zonas como avenida Libertad, Plaza Guipúzcoa y Paseo Miraconcha, con precios de 9.617 euros por metro cuadrado y una subida del 8% frente al año anterior y Málaga capital (Torre del Rio/La Térmica), cuyos precios ya se sitúan en los 9.500 euros por metro cuadrado.

Además, hay que destacar a Bilbao (Abandoibarra y Plaza de Euskadi) con 7.800 euros por metro cuadrado (+4,7%) y dos nuevas ubicaciones que se incorporan al selecto club de ciudades con importes por encima de los 6.000 euros el metro cuadrado: Las Palmas de Gran Canaria (Las Canteras en primera línea), con un avance del 18%, hasta los 6.500 euros por metro cuadrado y la capital andaluza, Sevilla (zona Catedral), que incrementa de 5.000 a 6.000 euros su metro cuadrado.

No hay vivienda por menos de 500 euros en las grandes capitales

Según se recoge en el informe, ya no se pueden encontrar en las capitales y grandes localidades de provincias españolas precios por debajo de los 500 euros por metro cuadrado.

Así, la localidad más asequible del estudio es Ponferrada (León), que incrementa un 8,3% sus precios, pasando de 480 a 520 euros por metro cuadrado en La Placa, Dehesa, Columbrianos o Salas. Otras ciudades con precios bajos, hasta los 600 euros por metro cuadrado, son: Jaén, con un precio mínimo de 560 euros en San Felipe y La Magdalena (-2,6%); Murcia en el Barrio de La Paz y La Fama, con 575 euros por metro cuadrado (+6,5%); Elche en el Barrio de Carrús, con 598 euros (+17,5%); o Cáceres en Aldea Moret, con una mínima subida de 10 euro, hasta los 600 euros el metro cuadrado.