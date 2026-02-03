Unai Sordo exige en Zaragoza que se aprueben todas las medidas del escudo social

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha exigido este martes al Parlamento español que apruebe tanto la revalorización de las pensiones como el resto de las medidas del escudo social recogidas en el llamado Decreto Ómnibus y ha tildado de "canallada" que se llame 'okupas' a personas que están "en situaciones de vulnerabilidad extrema". Así lo ha asegurado Sordo en declaraciones a los medios de comunicación previas a la celebración de una asamblea en Zaragoza con el lema De las respuestas a la acción, donde ha insistido en que "todas las medidas que estaban encima de la mesa tienen que salir adelante", con independencia de la técnica legislativa o si van en "uno o dos decretos".

En este sentido, ha considerado "una absoluta irresponsabilidad" que se juegue con la revalorización de las pensiones y con todas las medidas sobre ingresos de la Seguridad Social que lleva aparejadas. Sobre el rechazo de algunas formaciones políticas, como PP y Junts, a la prohibición de desahucios a personas vulnerables ha sido tajante: "A mí me parece una canallada querer llamar okupas a personas que están en situaciones de vulnerabilidad extrema, a una madre con tres hijos, a una familia monomarental que temporalmente no pueda pagar un alquiler y alguien diga que les tienen que desalojar del piso".

Sordo ha defendido que, "evidentemente", son las Administraciones Públicas las que tienen que ofrecer las soluciones habitacionales y las que desplieguen una política integral que garantice el acceso a la vivienda. "Pero eso es una cosa de medio y sobre todo del largo plazo, y otra cosa es demonizar a familiar en situaciones de vulnerabilidad llamándoles 'okupas', comparándoles a alguien que entra de una patada en una casa", ha criticado.

"El encanallamiento de algunos mensajes políticos empieza a ser preocupante porque están promoviendo una sociedad de gente despiadada", ha lamentado el líder sindical, quien ha subrayado que es "brutal" confundir ambos conceptos y hablar de "inquiokupas" en referencia a personas que tienen un problema temporal para pagar un alquiler.

Propuesta de subida del salario mínimo

Por otro lado, Sordo ha considerado "alucinante" que CEOE y Cepyme "hayan sido capaces de plantarse" ante la propuesta de subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de un 3,1%, pactada finalmente por Gobierno y sindicatos: "No quiero utilizar una expresión fuerte como se les debería caer la cara de vergüenza, pero bueno, de alguna manera la uso". Ha recordado que los pocos convenios colectivos que se han ido registrando en las primeras semanas de 2026 han recogido incrementos salariales por encima del 3,5% e incluso por encima del 4%, mientras las organizaciones patronales han sido capaces "de plantarse en una mesa y decir que el SMI tenía que subir un 1,5%". "No es de recibo", ha criticado".

No obstante, ha insistido en que "el reto ya no es sólo subir el salario mínimo", sino aumentar "el conjunto de los salarios", en especial aquellos que están "un pelín por encima" del SMI y entre esa cifra y la media salarial, una situación en la que están entre 10 y 11 millones de personas en España, que tienen sus sueldos "estancados".

Esos salarios, ha continuado, "suben en términos nominales, pero no en términos reales porque los precios suben en igual cuantía y algunos precios suben notablemente más que los sueldos". En este sentido, Sordo se ha referido a la vivienda, pero también a otros gastos que tienen que asumir las familias, por ejemplo en sanidad o educación, con el gasto en Formación Profesional que se ha duplicado en seis años o los 4.000 euros de media para acceder a estudios superiores universitarios porque "se han privatizado los másteres".

"El deterioro de los servicios públicos producto de la rebaja de impuestos que hacen muchas administraciones acaba afectando al bolsillo de las familias", ha indicado el líder de CCOO, mencionando la proliferación de seguros médicos por la "pérdida de calidad" en la Atención Primaria.