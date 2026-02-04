Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real ZaragozaElisa MouliaáInversión millonariaDesahuico ZaragozaCasademont ZaragozaPeor bar Zaragoza
instagramlinkedin

Alberto Izquierdo reivindica al PAR como garante de estabilidad y moderación en Aragón frente a los extremos

Propone crear una Hacienda Foral, la creación de una Policía Autonómica y el refuerzo de los servicios públicos mediante la equidad

El canditato del PAR, Alberto Izquierdo, en Calamocha.

El canditato del PAR, Alberto Izquierdo, en Calamocha. / PAR

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

ZARAGOZA

El candidato del Partido Aragonés (PAR) a la Presidencia de Aragón, Alberto Izquierdo, ha defendido este miércoles el papel de su formación como fuerza centrada y moderadora, capaz de aportar estabilidad institucional y soluciones reales para los problemas de la comunidad autónoma.

Durante el mitin central de campaña celebrado en Calamocha (Teruel), Izquierdo ha explicado las principales líneas de su proyecto político, entre las que ha destacado la propuesta de una Hacienda Foral, la creación de una Policía Autonómica y el refuerzo de los servicios públicos mediante la equidad.

Según ha señalado, el objetivo del PAR es centrar y moderar los gobiernos frente a lo que considera escenarios de inestabilidad y ruptura asociados a partidos de extrema derecha y extrema izquierda.

El candidato ha asegurado que su formación ofrece estabilidad, experiencia de gestión y capacidad de gobierno, y ha subrayado que la política debe orientarse a resolver los problemas cotidianos de la ciudadanía.

En este sentido, ha insistido en una comparecencia ante los medios de comunicación en que el PAR representa una opción fiable, integrada por personas vinculadas al territorio y con trayectoria en la gestión municipal y empresarial.

Izquierdo también ha puesto el foco en la representación territorial dentro de las listas electorales de su partido, y ha destacado la presencia de candidatos vinculados a la comarca del Jiloca en puestos destacados.

A su juicio, esta apuesta demuestra la confianza del PAR en el territorio y contrasta con la posición que, según ha indicado, ocupan representantes de la zona en otras formaciones políticas.

Noticias relacionadas

Finalmente, el candidato ha apelado a la confianza de los votantes en el equipo que le acompaña, del que ha defendido que está compuesto por personas comprometidas con el desarrollo de Aragón y con la intención de reforzar la presencia institucional del Partido Aragonés en la próxima legislatura.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Liceo Molière de Zaragoza, en venta: la red de la Misión Laica Francesa busca socio inversor en España
  2. Diamond Foundry empieza a reclutar en Zaragoza a los primeros directivos de su planta tecnológica: salarios de hasta 200.000 euros al año
  3. Una estación de esquí del Pirineo de Aragón se cuela en el top 6 mundial de mayores espesores de nieve
  4. Cierra por sorpresa un mítico bar de tapas del centro de Zaragoza: 'No es un adiós triste, es un gracias enorme
  5. Cierra una emblemática charcutería familiar de Zaragoza después de 42 años en activo: “Os llevaremos siempre en el corazón”
  6. ¿Quién ha sido el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón que ha ganado el debate de Aragón TV?
  7. Esta es la carta a las familias del Liceo Francés de Zaragoza sobre la venta del centro: una subida 'contenida' de las tasas y continuidad del personal
  8. Estos son los barrios más baratos de Aragón para comprar una casa: pisos de 70 metros por 57.400 euros

El lapsus de Feijóo en su visita a Binéfar: confunde ocho veces el nombre de la empresa

Quedan dos días de campaña para el 8F: Los candidatos se multiplican por el territorio en busca del votante indeciso

Quedan dos días de campaña para el 8F: Los candidatos se multiplican por el territorio en busca del votante indeciso

Pablo Iglesias llama a "transformar la valentía en votos" a Podemos en las elecciones de Aragón

Pablo Iglesias llama a "transformar la valentía en votos" a Podemos en las elecciones de Aragón

Ironías y tensión en un debate inédito: "el señor del caballo", Nolasco "a dieta" y la "pasta" gansa

Ironías y tensión en un debate inédito: "el señor del caballo", Nolasco "a dieta" y la "pasta" gansa

Este es el ganador del debate de El Periódico de Aragón según los asistentes a las Cortes

Este es el ganador del debate de El Periódico de Aragón según los asistentes a las Cortes

Las cartas ya están sobre la mesa: los partidos aragoneses dejan altos los decibelios en el último debate antes del 8F

Las cartas ya están sobre la mesa: los partidos aragoneses dejan altos los decibelios en el último debate antes del 8F

Las tres casas de lujo de Zaragoza que Manu o Rosa se podrán comprar con el millonario bote de Pasapalabra

Las tres casas de lujo de Zaragoza que Manu o Rosa se podrán comprar con el millonario bote de Pasapalabra

Pilar Alegría promete mejorar la coordinación de bomberos y ampliar las plantillas

Pilar Alegría promete mejorar la coordinación de bomberos y ampliar las plantillas
Tracking Pixel Contents