Alberto Izquierdo reivindica al PAR como garante de estabilidad y moderación en Aragón frente a los extremos
Propone crear una Hacienda Foral, la creación de una Policía Autonómica y el refuerzo de los servicios públicos mediante la equidad
El candidato del Partido Aragonés (PAR) a la Presidencia de Aragón, Alberto Izquierdo, ha defendido este miércoles el papel de su formación como fuerza centrada y moderadora, capaz de aportar estabilidad institucional y soluciones reales para los problemas de la comunidad autónoma.
Durante el mitin central de campaña celebrado en Calamocha (Teruel), Izquierdo ha explicado las principales líneas de su proyecto político, entre las que ha destacado la propuesta de una Hacienda Foral, la creación de una Policía Autonómica y el refuerzo de los servicios públicos mediante la equidad.
Según ha señalado, el objetivo del PAR es centrar y moderar los gobiernos frente a lo que considera escenarios de inestabilidad y ruptura asociados a partidos de extrema derecha y extrema izquierda.
El candidato ha asegurado que su formación ofrece estabilidad, experiencia de gestión y capacidad de gobierno, y ha subrayado que la política debe orientarse a resolver los problemas cotidianos de la ciudadanía.
En este sentido, ha insistido en una comparecencia ante los medios de comunicación en que el PAR representa una opción fiable, integrada por personas vinculadas al territorio y con trayectoria en la gestión municipal y empresarial.
Izquierdo también ha puesto el foco en la representación territorial dentro de las listas electorales de su partido, y ha destacado la presencia de candidatos vinculados a la comarca del Jiloca en puestos destacados.
A su juicio, esta apuesta demuestra la confianza del PAR en el territorio y contrasta con la posición que, según ha indicado, ocupan representantes de la zona en otras formaciones políticas.
Finalmente, el candidato ha apelado a la confianza de los votantes en el equipo que le acompaña, del que ha defendido que está compuesto por personas comprometidas con el desarrollo de Aragón y con la intención de reforzar la presencia institucional del Partido Aragonés en la próxima legislatura.
