Alejandro Nolasco (Vox): El 'desconocido' abogado que quiere reescribir su historia

Alejandro Nolasco (Pamplona, 1991) nunca admitió «la doble personalidad» que el PP le quiso atribuir cuando era vicepresidente del Gobierno de Aragón. Nolasco se sentía siempre número dos de la DGA y número uno de Vox en Aragón. En julio de 2024, cuando la ultraderecha se fue de los Ejecutivos autonómicos, fue uno de los más reticentes a dar el paso. Pero asumió las órdenes de su dirección nacional: «Estaré donde diga el partido».

Un año y medio después, aquí está. Vox no encontró a nadie, pese a buscarlo, con el que dar un giro a su liderzgo en Aragón y vuelve a confiar en el otrora vicepresidente para ser la cara de la ultraderecha en Aragón. Le está costando llegar con energía al final de la campaña casi tanto como le costó arrancarla, cunado se evidenció su papel de accesorio al líder nacional de su partido.

Cumple a pies juntillas con lo que le mandan desde el núcleo duro de Santiago Abascal: Vox aprieta al PP, Nolasco aprieta Azcón, Vox da aire al PP, Nolasco se suaviza con Azcón. Un año y medio después de la salida, el turolense ejemplifica el crecimiento de la ultraderecha y no desgrana si entrarán en el Gobierno aragonés o harán la vida imposible desde fuera.

Aficionado a la lectura, escribe cuando tiene ratos libres con música clásica de fondo. Completó durante su estancia en el Pignatelli un libro y ahora ultima su tesis doctoral. Sus escritos se centran en la Historia, la Guerra Civil Española le ha llevado a recorrer el país, entrevistar a ancianos y a escarbar en archivos, bibliotecas y fondos de armario. La División Azul fue su obsesión durante un tiempo, hoy lo son los últimos combatientes de la contienda española que marcó el siglo XX.

Su hogar en Teruel es su museo particular. Guarda ahí esos «tesoros» de sus investigaciones y cientos de recuerdos de esas excursiones de mochilero que le han hecho recorrer decenas de país repartidos por todo el planeta. No se olvida, lo recoge en muchos de esos discursos que sufre ante sus rivales parlamentarios en las Cortes de Aragón. Se sabe poco hábil en el arte parlamentario. Nolasco es más cercano, incluso gracioso, en el tú a tú de los pasillos.

Sí es correoso para negociar con el resto de los partidos políticos. Ejecuta las órdenes que mandan desde Vox y apenas se mueve de la posición oficial del partido, algo que desespera a otros líderes mucho más autónomos respecto a sus direcciones nacionales. «Decisiones colegiadas», argumenta cuando se le reclama algo de cintura a un hombre que solo se siente líder del partido en Teruel, por el reparto provincial de los cargos en la ultraderecha.

Este 8F es cabeza de un cartel que comparte con Santiago Abascal, algo de lo que no reniega. La sociedad aragonesa no reconoce en masa a quien la segunda máxima autoridad ejecutiva durante casi un año. Abascal es el director, Nolasco el actor volverá a ejecutar la obra de la ultraderecha en la comunidad.