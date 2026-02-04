Ambar presenta una nueva cerveza para conmemorar sus 125 años de vida y "celebrarlo todo"

Ambar lanza “La 125”, una cerveza de burbuja suave y fina para "brindar en cualquier celebración, grande o pequeña, por algo o porque sí, aunque no cumplas 125 años".

Se trata de una cerveza Pils de 4,8 grados de alcohol, inspirada en las recetas juveniles del primer maestro cervecero de Ambar, el alemán Charles Schlaffer. Una lager de líquido dorado, amable al paladar y rica en matices de cereal y lúpulo. Su mosto ha sido elaborado exclusivamente con malta pálida para mantener ese ligero color dorado. En esta edición se han utilizado los lúpulos más frescos de Alemania hace 125 años; Ambar ha querido rendir tributo a aquella frescura de las creaciones iniciales respetando el origen y moliendo las flores del lúpulo justo antes de añadirlos al proceso de elaboración.

“La armonía entre malta y lúpulo se refuerza gracias a una lenta fermentación a baja temperatura, que hace de esta una cerveza equilibrada, refrescante, de burbuja fina y perfecta bien fría para brindar”, detalla Antonio Fumanal, maestro cervecero de Ambar.

La 125 de Ambar servida muy fría es perfecta para acompañar muy diversos platos perfectos también para cualquier tipo de celebración como salchichas con salsas variadas, pescados preparados a la plancha y con aderezos herbales o cítricos, pasta a la diábola, steak tartar, entrecot con salsa café de parís, anchoas en salmuera, guacamole, musaka griega o codillo asado.

Está disponible en hostelería, puntos de venta habituales y en el e-commerce de Ambar a un precio de 14,18 euros el pack de 12 cervezas de 33 cl.