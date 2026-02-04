Aragón bate un nuevo récord en turismo: más de 4 millones de viajeros pasaron por la comunidad en 2025

Aragón ha vuelto a batir su récord turístico en 2025 al registrar un incremento del 1,46% en el número de viajeros y del 3,74% en las pernoctaciones respecto al año anterior, según los datos definitivos del Instituto Nacional de Estadística, que reflejan un aumento de las estancias y consolidan la tendencia de crecimiento del sector en la comunidad.

Aragón, según los datos recabados por el Ejecutivo autonómico, ha alcanzado un total de 4.077.429 viajeros, frente a los 4.018.874 contabilizados en 2024, ejercicio en el que por primera vez se superó la barrera de los cuatro millones de visitantes. En cuanto a las pernoctaciones, se ha pasado de 8.664.387 a 8.988.039, lo que confirma que el volumen de estancias crece a un ritmo superior al de la llegada de turistas.

Los datos proceden de la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística, la principal fuente para el análisis del turismo en el territorio nacional y en las comunidades autónomas. No obstante, desde el sector se recuerda que el impacto real es mayor, ya que esta estadística no incluye a los viajeros ni las pernoctaciones en Viviendas de Uso Turístico, una tipología con 4.209 establecimientos en Aragón y una presencia destacada en el Pirineo.

El alojamiento hotelero sigue concentrando la mayor parte de los viajeros y de las estancias, aunque en 2025 se ha registrado un incremento significativo en otras modalidades, especialmente en los albergues, que se sitúan como la tipología con mayor crecimiento tanto en número de visitantes como en pernoctaciones.

La evolución mensual muestra un comportamiento marcado por la Semana Santa en abril, mes que alcanzó los 335.043 viajeros, mientras que agosto se mantiene como el periodo de máxima actividad con 577.668 visitantes y cerca de 1,5 millones de pernoctaciones, lo que supone el 14,17 % del total anual de viajeros y el 16,66 % de las estancias.

El comportamiento de meses como septiembre, con más de 385.000 viajeros, u octubre, con 342.000, apunta a una progresiva desestacionalización de la oferta turística, que logra mantener niveles de ocupación relevantes fuera de la temporada alta. Según los datos, ningún mes baja del 5% del total anual ni en viajeros ni en pernoctaciones, lo que refuerza la estabilidad del sector a lo largo del año.