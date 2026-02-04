La borrasca Leonardo ya hace mella en Aragón: cortado el Monrepós para vehículos pesados por una nevada

El temporal de frío, lluvia y nieve que atraviesa la península mantiene un total de 45 carreteras cerradas al tráfico en la red secundaria, 13 en nivel negro por la nieve y otras 32 por las intensas lluvias e inundaciones, según el informe de las 05:55 de este miércoles de la Dirección General de Tráfico (DGT).

En la red principal, la nieve y el hielo condicionan la circulación en diversos puntos. Se encuentran en nivel amarillo, que limita la velocidad a 60 km/h y prohíbe el paso a vehículos pesados, la A-1 en Segovia entre los kilómetros 100.0 y 118.0, la A-23 en el tramo Nueno-Lanave en Huesca y la A-1 entre Madrid y Segovia del kilómetro 83.0 al 99.0. También presentan esta restricción la A-6 en el Puerto del Manzanal, la N-110 en Ávila y la N-630 en León.

Por su parte, transcurren en nivel verde la AP-66 entre León y Asturias, la A-52 en tramos de Zamora y Ourense entre los kilómetros 54.0 y 133.0, la A-6 en Pedrafita do Cebreiro, la A-92 en el Puerto de la Mora, la N-420 en Cuenca y la N-6 entre Madrid y Segovia.

Respecto a las carreteras cortadas (nivel negro), permanecen intransitables por nieve 13 tramos: en Granada, la A-395 (del km 32.0 al 39.0) y la A-4025 (del km 0.0 al 7.35); en Asturias, la LN-8 y la SD-2; en Salamanca, la DSA-180, la DSA-191 y la SA-203; en Zamora, la ZA-103 (del km 8.0 al 16.0); en Cáceres, la CC-224, la CC-242 y la CC-437; y en Navarra, la NA-2011 y la NA-2012.

Simultáneamente, hay 32 carreteras cerradas por inundación, siendo Cádiz la provincia más afectada con 16 vías, incluyendo la A-405R2, CA-3102, CA-3104 y CA-3113, entre otras.

También se registran cierres por agua en Sevilla, con 5 vías afectadas como la A-361 y la SE-3102; en León, con 5 tramos cortados entre los que destacan la LE-114 y la LE-5705; en Granada, con la A-336, A-4026 y GR-3401; así como en Córdoba (CO-4207), Málaga (MA-8302) y Cáceres (CC-146).

En el resto de la red afectada, el nivel rojo obliga al uso de cadenas o neumáticos de invierno en 20 carreteras secundarias por nieve. Destaca la situación en Huesca en la A-136, A-138, A-1605, A-2611 y A-2617; en Asturias en la AS-112, AS-227, AS-348, AS-228 y la N-630; y en Navarra en la NA-137 y NA-2000.

También se ven afectadas la CA-183 en Cantabria, la AV-932 en Ávila, la LE-126 y la N-630 en León y la CL-601 en Segovia. Por inundaciones, se encuentran en nivel rojo la N-630 en Sevilla y la VP-4017 en Valladolid.

Ante la persistencia del temporal, la DGT recomienda planificar los viajes consultando el estado de las carreteras a través del 011 o el Mapa de Tráfico. Tráfico recuerda la necesidad de contar con cadenas o neumáticos de invierno, dejar libre el carril izquierdo para el paso de quitanieves y extremar la precaución ante la formación de placas de hielo o balsas de agua.

Alerta amarilla por nevadas

Aragón y otras nueve comunidades autónomas, junto con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, están hoy en alerta por lluvias, nevadas, viento, deshielo o/y oleaje, de las cuales Andalucía se encuentra en nivel rojo por peligro extraordinario ante acumulaciones por precipitaciones de más de 200 litros por metro cuadrado en 24 horas en Grazalema (Cádiz) y en Ronda (Málaga)

Se suma en nivel de alerta amarilla (peligro bajo) Aragón, en concreto el Pirineo y las comarcas de Albarracín y Jiloca, por nevadas de hasta 5 centímetros en 24 horas en cotas en torno a 1.200 metros.