Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caos trenesSaidu Real ZaragozaDía Mundial contra el cáncerSucesos AragónBorrasca LeonardoPrimera 'rumaña' Zaragoza
instagramlinkedin

La borrasca Leonardo ya hace mella en Aragón: cortado el Monrepós para vehículos pesados por una nevada

La Aemet mantiene activada la alerta amarilla en el Pirineo, Albarracín y Jiloca por nevadas

Imagen de archivo de una carretera nevada esta semana en Granada

Imagen de archivo de una carretera nevada esta semana en Granada / EFE

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

El temporal de frío, lluvia y nieve que atraviesa la península mantiene un total de 45 carreteras cerradas al tráfico en la red secundaria, 13 en nivel negro por la nieve y otras 32 por las intensas lluvias e inundaciones, según el informe de las 05:55 de este miércoles de la Dirección General de Tráfico (DGT).

En la red principal, la nieve y el hielo condicionan la circulación en diversos puntos. Se encuentran en nivel amarillo, que limita la velocidad a 60 km/h y prohíbe el paso a vehículos pesados, la A-1 en Segovia entre los kilómetros 100.0 y 118.0, la A-23 en el tramo Nueno-Lanave en Huesca y la A-1 entre Madrid y Segovia del kilómetro 83.0 al 99.0. También presentan esta restricción la A-6 en el Puerto del Manzanal, la N-110 en Ávila y la N-630 en León.

Por su parte, transcurren en nivel verde la AP-66 entre León y Asturias, la A-52 en tramos de Zamora y Ourense entre los kilómetros 54.0 y 133.0, la A-6 en Pedrafita do Cebreiro, la A-92 en el Puerto de la Mora, la N-420 en Cuenca y la N-6 entre Madrid y Segovia.

Respecto a las carreteras cortadas (nivel negro), permanecen intransitables por nieve 13 tramos: en Granada, la A-395 (del km 32.0 al 39.0) y la A-4025 (del km 0.0 al 7.35); en Asturias, la LN-8 y la SD-2; en Salamanca, la DSA-180, la DSA-191 y la SA-203; en Zamora, la ZA-103 (del km 8.0 al 16.0); en Cáceres, la CC-224, la CC-242 y la CC-437; y en Navarra, la NA-2011 y la NA-2012.

Simultáneamente, hay 32 carreteras cerradas por inundación, siendo Cádiz la provincia más afectada con 16 vías, incluyendo la A-405R2, CA-3102, CA-3104 y CA-3113, entre otras.

También se registran cierres por agua en Sevilla, con 5 vías afectadas como la A-361 y la SE-3102; en León, con 5 tramos cortados entre los que destacan la LE-114 y la LE-5705; en Granada, con la A-336, A-4026 y GR-3401; así como en Córdoba (CO-4207), Málaga (MA-8302) y Cáceres (CC-146).

En el resto de la red afectada, el nivel rojo obliga al uso de cadenas o neumáticos de invierno en 20 carreteras secundarias por nieve. Destaca la situación en Huesca en la A-136, A-138, A-1605, A-2611 y A-2617; en Asturias en la AS-112, AS-227, AS-348, AS-228 y la N-630; y en Navarra en la NA-137 y NA-2000.

También se ven afectadas la CA-183 en Cantabria, la AV-932 en Ávila, la LE-126 y la N-630 en León y la CL-601 en Segovia. Por inundaciones, se encuentran en nivel rojo la N-630 en Sevilla y la VP-4017 en Valladolid.

Ante la persistencia del temporal, la DGT recomienda planificar los viajes consultando el estado de las carreteras a través del 011 o el Mapa de Tráfico. Tráfico recuerda la necesidad de contar con cadenas o neumáticos de invierno, dejar libre el carril izquierdo para el paso de quitanieves y extremar la precaución ante la formación de placas de hielo o balsas de agua. 

Alerta amarilla por nevadas

Aragón y otras nueve comunidades autónomas, junto con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, están hoy en alerta por lluvias, nevadas, viento, deshielo o/y oleaje, de las cuales Andalucía se encuentra en nivel rojo por peligro extraordinario ante acumulaciones por precipitaciones de más de 200 litros por metro cuadrado en 24 horas en Grazalema (Cádiz) y en Ronda (Málaga)

Noticias relacionadas y más

Se suma en nivel de alerta amarilla (peligro bajo) Aragón, en concreto el Pirineo y las comarcas de Albarracín y Jiloca, por nevadas de hasta 5 centímetros en 24 horas en cotas en torno a 1.200 metros.

TEMAS

  1. Los cuatro colegios públicos que se han colado entre los 25 mejores de Zaragoza: desde programas de radio hasta mercadillos solidarios
  2. Encuesta de EL PERIÓDICO: El PP ganaría las elecciones en Aragón pero solo podría gobernar con Vox
  3. El Liceo Molière de Zaragoza, en venta: la red de la Misión Laica Francesa busca socio inversor en España
  4. Diamond Foundry empieza a reclutar en Zaragoza a los primeros directivos de su planta tecnológica: salarios de hasta 200.000 euros al año
  5. Una estación de esquí del Pirineo de Aragón se cuela en el top 6 mundial de mayores espesores de nieve
  6. Cierra por sorpresa un mítico bar de tapas del centro de Zaragoza: 'No es un adiós triste, es un gracias enorme
  7. Una tecnológica estadounidense invertirá 1.000 millones en Zaragoza en una industria de chips que creará hasta 300 empleos
  8. Los 'pueblos' de Vox en Aragón: estos son los municipios donde ganó en las últimas elecciones

Pablo Iglesias irrumpe en un mitin de Podemos en Zaragoza a cuatro días de las elecciones en Aragón

Pablo Iglesias irrumpe en un mitin de Podemos en Zaragoza a cuatro días de las elecciones en Aragón

La borrasca Leonardo ya hace mella en Aragón: cortado el Monrepós para vehículos pesados por una nevada

La borrasca Leonardo ya hace mella en Aragón: cortado el Monrepós para vehículos pesados por una nevada

Uncastillo comienza este viernes su promoción como miembro de la Red de Juderías

Uncastillo comienza este viernes su promoción como miembro de la Red de Juderías

Directo | Gran debate electoral de El Periódico de Aragón en el hemiciclo de las Cortes

Directo | Gran debate electoral de El Periódico de Aragón en el hemiciclo de las Cortes

Sigue en directo el gran debate electoral de El Periódico de Aragón en el hemiciclo de las Cortes

Sigue en directo el gran debate electoral de El Periódico de Aragón en el hemiciclo de las Cortes

EL PERIÓDICO celebra el último debate a 8 de la campaña electoral en la Cortes de Aragón

EL PERIÓDICO celebra el último debate a 8 de la campaña electoral en la Cortes de Aragón

De Calatayud a Zaragoza para recibir radioterapia contra su cáncer de mama: "El apoyo es una medicina muy fuerte"

Los pueblos de CHA: estos son los municipios de Aragón donde ganó en las últimas elecciones

Los pueblos de CHA: estos son los municipios de Aragón donde ganó en las últimas elecciones
Tracking Pixel Contents