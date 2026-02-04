La contracrónica del debate de El Periódico de Aragón: el otro cuatripartito, la ¿misma? coalición, un folio y mucha agua

El protocolo manda y ha resultado que el debate de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN celebrado en las Cortes de Aragón este miércoles ha mostrado dos imágenes simbólicas en cada una de las bancadas del hemiciclo aragonés. De un lado, un 'nuevo' cuatripartito, con los representantes de PSOE, Podemos, CHA y PAR ocupando los mismos escaños que en la legislatura de 2019 ocuparan sus compañeros de partido en el Gobierno liderado por Javier Lambán.

En apenas tres años, las cuatro formaciones han cambiado de líderes. Enfrente, en el lado de la bancada de la derecha, el popular Jorge Azcón y el candidato de Vox, Alejandro Nolasco, han vuelto a sentarse juntos, como en los buenos tiempos de su coalición, al inicio de la legislatura de 2023.

El candidato del PP y el candidato de Vox, Jorge Azcón y Alejandro Nolasco, conversan durante el debate a 8 de El Periídico de Aragón. / Jaime Galindo

Pero aunque ambas imágenes, simbólicas, dieran pie a hablar de pactos, este ha sido el asunto más escurridizo para unos y otros candidatos. Después de las elecciones del 8 de febrero previsiblemente no habrá un partido que obtenga la mayoría absoluta, pero los aspirantes a la Presidencia del Gobierno de Aragón se han mostrado correosos a la hora de hablar de líneas rojas o compañeros de viaje favoritos.

Los candidatos del PSOE, CHA, Podemos y PAR, Alegría, Pueyo, Goicoechea e Izquierdo, en la bancada que ocupaba el cuatripartito. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Ha intentado arañar el candidato de Teruel Existe, Tomás Guitarte, el compromiso del resto de partidos para hacer "lo que cada uno pueda" para evitar que Vox esté en el Gobierno. Pero no lo ha conseguido. También la candidata de IU-Sumar, Marta Abengochea, ha pedido un "muro de contención al fascismo". Y tampoco ha tenido respuesta.

Los representantes de los principales partidos, Jorge Azcón (PP) y Pilar Alegría (PSOE) no han concretado con quién pactarán, aunque la socialista ha vuelto a dar por hecho la reedición de la coalición de las derechas, mientras el del PP afeaba la "pinza" PSOE-Vox y cómo los "socialistas han engordado" a la ultraderecha. "Eso no se lo cree nadie", le reprochaba el candidato Nolasco. "Eso no es así", insistía la socialista. "Y además, yo estoy a dieta", añadía el candidato de Vox. "Si todo el mundo vio que la señora Alegría le guiñaba un ojo al señor Nolasco", hurgaba Azcón. "Se llama educación", replicaba la socialista. "Señor Azcón, ¿estamos en la guardería?", reprochaba el de Vox.

La cuestión es que ha acabado el último debate de la campaña electoral y los partidos prefieren seguir dejando para el día 9 de febrero el debate de con quién pactarán en esta tierra de pactos que (casi) siempre ha tenido al frente gobiernos de coalición.

Dos imágenes simbólicas que marcan un debate en el que los candidatos, además, han podido probar lo que se siente cuando están sentados en las Cortes. Azcón, Nolasco, Guitarte e Izquierdo ya saben lo que es. Pero Alegría, Pueyo, Goicoechea y Abengochea se estrenaban en estas lides y han podido practicar cómo ser diputados. Tanto como que el candidato del PAR, Alberto Izquierdo, le ha tenido que echar un cable a la candidata de Podemos, María Goicoechea, para llenar sus vasos de agua. Hasta Azcón le ha recordado a Alegría que no había subido el micro cuando le tocaba intervenir en el último minuto de oro. Momentos de cortesía parlamentaria en medio del fragor electoral.

Sentados cerca, han fluido los comentarios entre unos y otros. Hasta han llegado las carcajadas con alguna de las ocurrencias del más vivaz en estas plazas, el aragonesista Izquierdo. Los candidatos han estado cómodos, pudiendo tomar notas y contrastar su documentación. No ha habido "cartelitos" esta vez, pero sí que ha habido declaraciones de bienes, enganchones a cuenta de la inmigración y del discurso extremista del candidato Nolasco. El agua, la del trasvase del Ebro, se ha vuelto a poner sobre la mesa y el candidato Azcón ha asegurado que, si sigue como presidente, "no habrá trasvase en Aragón".

El problema de la vivienda ha monopolizado las primeras intervenciones, con todos ellos conscientes de una problemática que atenaza a varias generaciones. Y el debate ja dejado también hasta un acuerdo de las fuerzas de izquierda para crear, en Aragón, una empresa pública de energía. Lo que no se produjo en la legislatura anterior.

La campaña electoral entra en la cuenta atrás. Esta ha sido la última vez que los ocho candidatos de los principales partidos debatían juntos. Quién sabe si será la última. El 8 de febrero, los aragoneses eligen si todos ellos tienen un escaño o no. Hoy 60 ciudadanos han podido verles de cerca y tomar nota. El domingo, cada voto cuenta.