Dibujos, música y concienciación en el Día Mundial contra el cáncer en Aragón: "Nadie camina solo"

El hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza ha desarrollado este martes, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer el proyecto, el proyecto Pinceladas de Luz, una iniciativa destinada a acompañar emocionalmente a las personas que reciben tratamiento oncológico mediante la entrega de ilustraciones elaboradas por alumnado de Educación Primaria del Colegio del Salvador de la capital aragonesa.

La acción consiste en la entrega de postales ilustradas a los pacientes durante sus sesiones de tratamiento en el Hospital de Día de Oncología y Hematología, con el objetivo de ofrecer un gesto de apoyo y cercanía en un entorno asistencial especialmente sensible. Los dibujos incluyen mensajes de ánimo, esperanza y acompañamiento como “te acompañamos”, “ánimo” o “estamos contigo”, así como pequeños poemas creados por los propios escolares.

Como complemento a esta iniciativa, los pacientes pueden acceder a una galería digital con el conjunto de las ilustraciones a través de un código QR. Además, se les ofrece la posibilidad de dejar un breve mensaje u opinión de agradecimiento, que posteriormente se hará llegar al alumnado participante, reforzando así el vínculo entre el ámbito sanitario y la comunidad educativa.

El proyecto parte del propio equipo de Enfermería del Hospital de Día de Oncología y Hematología, que lo ha concebido como una acción con vocación de continuidad y no limitada a una única jornada conmemorativa. En este sentido, los carteles con las ilustraciones permanecerán expuestos en el hospital de Día para que puedan ser leídos por los pacientes en distintos momentos de su tratamiento.

“Cada dibujo es un gesto de apoyo. Cada postal, un recordatorio de que nadie camina solo”, señalan desde el equipo de Enfermería impulsor del proyecto. Pinceladas de Luz cuenta también con la colaboración de voluntarios de la Asociación Española Contra el Cáncer, que apoyan al equipo de Enfermería en el desarrollo de esta iniciativa de humanización asistencial.

Los factores del cáncer

Desde el ámbito sanitario, se subraya que una parte importante de los casos de cáncer está relacionada con factores modificables, como el tabaquismo, el consumo de alcohol, la alimentación poco saludable, el sedentarismo o la exposición excesiva a la radiación ultravioleta, por lo que la adopción de hábitos de vida saludables desempeña un papel clave en la reducción del riesgo de desarrollar la enfermedad.

En este contexto, la facultativa especialista de área de Oncología del Hospital Universitario San Jorge de Huesca, Verónica Calderero, destaca que “el tratamiento de los pacientes oncológicos ha cambiado de forma muy significativa en las últimas décadas, mejorando de manera notable la expectativa de vida”, lo que permite afrontar la enfermedad con mayores opciones terapéuticas y mejores resultados.

Foto del equipo de oncología del Hospital de Huesca. / GOBIERNO DE ARAGÓN

El diagnóstico precoz continúa siendo uno de los factores que más influyen en la evolución de la enfermedad, ya que permite aplicar tratamientos menos agresivos y con mayores tasas de éxito. En este sentido, el Departamento de Sanidad recuerda la importancia de participar en los programas de cribado, acudir a revisiones periódicas y consultar ante la aparición de síntomas persistentes.

Música en directo en el Obispo Polanco

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha organizado este martes una actividad musical en el hospital de día de Oncología del Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel.

Actividad musical organizada por la AECC en el hospital Universitario Obispo Polanco, este martes. / AECC

La actividad ha consistido en la ambientación musical en directo del hospital de día mediante sonidos suaves y relajantes, a cargo de la artista Sarabel Delgado, con el objetivo de amenizar la espera y el tratamiento de los pacientes y contribuir a la humanización de los espacios hospitalarios. Está previsto que la acción llegue aproximadamente a unas 30 personas durante todo el día.

De forma complementaria, la Orquesta Arco de Teruel ha ofrecido una interpretación de música clásica en el acceso principal al hospital, con el fin de extender esta iniciativa también a usuarios, acompañantes y profesionales que accedan al centro sanitario