Directo | Gran debate electoral de El Periódico de Aragón en el hemiciclo de las Cortes
El diario organiza el último debate electoral donde participan los ocho principales candidatos a la presidencia del Gobierno de Aragón
El Periódico de Aragón organiza este miércoles 4 de febrero el último gran debate electoral con la participación de los ocho principales candidatos a la presidencia del Gobierno de Aragón. El encuentro tiene lugar a partir de las 10.00 horas en el hemiciclo de las Cortes de Aragón y contará con la presencia de Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (Vox), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (Coalición Existe), María Goicoechea (Podemos–Alianza Verde), Marta Abengochea (Izquierda Unida–Movimiento Sumar) y Alberto Izquierdo (PAR).
El debate tendrá una duración aproximadamente de 100 minutos y ha sido estructurado en cinco grandes bloques temáticos: financiación autonómica y relación con el Estado; economía y empresas, con especial atención a la vivienda; inmigración, políticas sociales e igualdad; infraestructuras y territorio; y la búsqueda de consensos y acuerdos políticos.
La sanidad y la educación pública y su estado actual entra también en el debate, entre reproches de ambas bancadas por la "privatización" que denuncian las izquierdas. Las listas de espera y la falta de profesionales también están siendo protagonistas
El trasvase del Ebro y la despoblación también han entrado de lleno en el debate. Pueyo (CHA) ha exigido a Azcón que se moje sobre si pactará con un partido, Vox, abiertamente trasvasista, mientras que el popular le ha respondido con lo propio, pero sugiriéndole que exija a Alegría incluir la despoblación en el modelo de financiación autonómica para entrar en el Gobierno
En el segundo bloque se están viviendo momentos de tensión, especialmente con los argumentos que Nolasco (Vox) ha esgrimido en materia de inmigración, recriminando la regularización de los menores migrantes con el argumento de que se hace "para votar", pese a que la regularización no otorga la nacionalidad y, por tanto, el derecho a voto.
- Los cuatro colegios públicos que se han colado entre los 25 mejores de Zaragoza: desde programas de radio hasta mercadillos solidarios
- Encuesta de EL PERIÓDICO: El PP ganaría las elecciones en Aragón pero solo podría gobernar con Vox
- El Liceo Molière de Zaragoza, en venta: la red de la Misión Laica Francesa busca socio inversor en España
- Diamond Foundry empieza a reclutar en Zaragoza a los primeros directivos de su planta tecnológica: salarios de hasta 200.000 euros al año
- Una estación de esquí del Pirineo de Aragón se cuela en el top 6 mundial de mayores espesores de nieve
- Cierra por sorpresa un mítico bar de tapas del centro de Zaragoza: 'No es un adiós triste, es un gracias enorme
- Una tecnológica estadounidense invertirá 1.000 millones en Zaragoza en una industria de chips que creará hasta 300 empleos
- Los 'pueblos' de Vox en Aragón: estos son los municipios donde ganó en las últimas elecciones