Directo | Gran debate electoral de El Periódico de Aragón en el hemiciclo de las Cortes

El diario organiza el último debate electoral donde participan los ocho principales candidatos a la presidencia del Gobierno de Aragón

Directo | Debate electoral organizado por El Periódico de Aragón en las Cortes / El Periódico de Aragón

Alberto Arilla

David Chic

El Periódico de Aragón organiza este miércoles 4 de febrero el último gran debate electoral con la participación de los ocho principales candidatos a la presidencia del Gobierno de Aragón. El encuentro tiene lugar a partir de las 10.00 horas en el hemiciclo de las Cortes de Aragón y contará con la presencia de Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (Vox), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (Coalición Existe), María Goicoechea (Podemos–Alianza Verde), Marta Abengochea (Izquierda Unida–Movimiento Sumar) y Alberto Izquierdo (PAR).

El debate tendrá una duración aproximadamente de 100 minutos y ha sido estructurado en cinco grandes bloques temáticos: financiación autonómica y relación con el Estado; economía y empresas, con especial atención a la vivienda; inmigración, políticas sociales e igualdad; infraestructuras y territorio; y la búsqueda de consensos y acuerdos políticos.

