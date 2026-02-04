Directo | Gran debate electoral de El Periódico de Aragón en el hemiciclo de las Cortes

El Periódico de Aragón organiza este miércoles 4 de febrero el último gran debate electoral con la participación de los ocho principales candidatos a la presidencia del Gobierno de Aragón. El encuentro tiene lugar a partir de las 10.00 horas en el hemiciclo de las Cortes de Aragón y contará con la presencia de Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (Vox), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (Coalición Existe), María Goicoechea (Podemos–Alianza Verde), Marta Abengochea (Izquierda Unida–Movimiento Sumar) y Alberto Izquierdo (PAR).

El debate tendrá una duración aproximadamente de 100 minutos y ha sido estructurado en cinco grandes bloques temáticos: financiación autonómica y relación con el Estado; economía y empresas, con especial atención a la vivienda; inmigración, políticas sociales e igualdad; infraestructuras y territorio; y la búsqueda de consensos y acuerdos políticos.

En Directo

La sanidad y la educación pública y su estado actual entra también en el debate, entre reproches de ambas bancadas por la "privatización" que denuncian las izquierdas. Las listas de espera y la falta de profesionales también están siendo protagonistas

Abengochea, Guitarte, Nolasco y Azcón, durante el debate en las Cortes de Aragón. / Miguel Ángel Gracia

Alegría, Pueyo, Goicoechea e Izquierdo, durante el debate de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. / Miguel Ángel Gracia

El trasvase del Ebro y la despoblación también han entrado de lleno en el debate. Pueyo (CHA) ha exigido a Azcón que se moje sobre si pactará con un partido, Vox, abiertamente trasvasista, mientras que el popular le ha respondido con lo propio, pero sugiriéndole que exija a Alegría incluir la despoblación en el modelo de financiación autonómica para entrar en el Gobierno