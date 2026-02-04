Expertos de Aragón valoran la prohibición de las redes sociales hasta los 16 años: "Es drástica pero necesaria"

Cambio de normas. Este martes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba en el World Governments Summit cinco medidas para enfrentar las conductas abusivas de grandes plataformas y hacer del entorno digital un espacio más seguro. Por encima de todas destacó una, que de un tiempo a esta parte demandaban algunos expertos en aprendizaje y las familias y que hacía meses que estaba en boca del Ejecutivo Central: España prohibirá el acceso a las redes sociales hasta los 16 años. La medida ha calado en Aragón y madres, padres y psicopedagogos agradecen su futura llegada que, aseguran estos últimos, "es drástica pero necesaria". La duda está ahora en cómo se hará.

"La noticia se ha acogido con una mezcla de esperanza, de satisfacción y de cierta incertidumbre", señalan desde Fapar, la federación que aúna a las asociaciones de madres y padres de Aragón. Desde la organización explican que existe una preocupación "importante" por el mal uso que hacen niños y adolescentes de las tecnologías, y en concreto de las redes sociales.

Por eso, la pregunta de Fapar es "cómo se va a controlar" esta limitación del acceso a las redes hasta los 16 años. Desde la federación inciden en la importancia de las formas porque, recuerdan, "se supone que algunas plataformas ya tienen la prohibición de acceso a ellas antes de los 16 años". Pero, como señalan, son muchos los jóvenes que la burlan porque el único requisito que se pide para hacer el registro es, en muchos casos, indicar el año de nacimiento sin tener ni siquiera que justificarlo, por lo que se puede engañar a la red.

"Es ahí donde viene la incertidumbre y las expectativas de saber cómo se va a regular esa normativa", comparten desde Fapar. Se mantienen así atentos a los posibles avances y a cómo se desarrolle esta medida, y barajan hipótesis como un endurecimiento de los requisitos para el registro y que, además, se realice una verificación por parte de la administración que corresponda para garantizar que el usuario es mayor de 16 años. Pero esto son, por ahora, solo conjeturas.

Asimismo, aceptan que el límite se haya marcado en los 16 años porque "en algún sitio hay que poner un tope". "Intuimos que se ha escogido esta edad porque coincide con el final de la etapa de educación obligatoria (ESO), y es la edad con la que ya hay unos derechos. Imaginamos que habrá unas razones jurídicas y legales que sostengan esta decisión", dicen.

Fapar considera además que el problema del acceso y manejo de las redes no solo está en la edad. Comparten que en el caso de los niños y adolescentes "hay un especial grado de vulnerabilidad, y eso es lo que lleva a regularlo en esta etapa", pero recuerda que el mal uso de las mismas también se da en otros rangos etarios. "El cómo se está abordando la visión de la sociedad en redes, cómo se transmiten los valores o se analizan las noticias es para echarse a temblar. Y eso no lo están haciendo chavales de 14 años, sino adultos", afirma la federación.

Esta visión es compartida por profesionales como el presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, Juan Antonio Planas, que indica que a nivel psicopedagógico es difícil determinar la edad idónea pero que los 16 años puede ser "un buen momento" al terminarse la ESO y tener ya una cierta madurez. Y aunque explica que tanto los orientadores como los psicopedagogos suelen preferir la regulación a la prohibición, reconocen que en esta materia "autorregular es muy complicado".

"Hay que ser realistas", señala Planas, que expone que hasta los jóvenes y adultos pasan "demasiado tiempo" dentro de las redes sociales como para exigir a los más pequeños que se autolimiten su acceso. Para ellos, la forma idónea sería establecer una prohibición hasta los 14 años y, entre esta edad y los 16, hacer un uso limitado de las redes. Pero Planas es consciente de que hacerlo gradual "es complicado" y considera así que la medida lanzada por el Gobierno es positiva.

Por eso, Fapar considera que la prohibición del acceso debe ir acompañada de la educación digital a familias y menores. "Se tiene que seguir trabajando en la formación de un uso responsable tanto de los dispositivos digitales, que están con nosotros y que han venido para quedarse, como del acceso y la utilización de los mismos", defienden. La agrupación de familias remarca que, además de las redes, existen otros productos digitales como los videojuegos "que también tienen que regularse, así como controlar cómo se hacen sus contenidos y a quién se dirigen y venden".

Precisamente por esto, el Gobierno de Aragón regulará el tiempo máximo de uso de las pantallas en las aulas a partir del próximo curso escolar, con distintas limitaciones en función de la etapa educativa y del curso. En la misma línea, la DGA ya prohibió el uso de los móviles, salvo situaciones concretas, en los centros en 2024.

"Hay que ver qué páginas son peligrosas, qué contactos... Hay chicas con problemas de anorexia o de bulimia y que ven anuncios de sustancias que les hacen estar más delgadas, niños adolescentes que consumen sexo explícito, hay mucho ciberbullying...", expone Planas. Apunta, además, que "si ningún preadolescente tiene redes, ninguno tiene la necesidad de estar hiperconectado a todas horas".

"Es muy importante que aprovechen el tiempo para interrelacionarse, hacer deporte y otro tipo de actividades", defiende, y concluye que la de prohibir las redes hasta los 16 años es una propuesta "que va a favorecer que se eviten todos los problemas asociados al abuso de la tecnología, de visión, de obesidad...".