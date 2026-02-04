Este es el ganador del debate de El Periódico de Aragón según los asistentes a las Cortes
Los 60 ciudadanos que han acudido a La Aljafería a escuchar el cónclave han podido elegir al candidato que mejor ha intervenido durante la mañana
S. H. V.
Los debates electorales se pueden perder, pero es complicado ganarlos. Muchas teorías políticas hablan de ello y todos los ciudadanos acaban decantando su balanza por aquel candidato que más le ha sorprendido. En una campaña con tres debates entre todos los líderes políticos, El Periódico de Aragón ha celebrado el último y ha dado la opción a los 60 aragoneses que han acudido esta mañana a La Aljafería a dar su opinión sobre quién ha aprovechado mejor estas dos horas para compartir propuestas y presentar sus modelos de comunidad autónoma.
Cada uno de los asistentes, aparte de todos los que han podido votar en la edición digital, tenían junto a un ejemplar de este diario dos breves cuestionarios con dos preguntas. La primera, su intención de voto del próximo 8F. Unos resultados orientativos que no se pueden publicar por la normativa sobre sondeos y encuestas en la que se enmarcan los últimos días de campaña. El segundo, quién se había desenvuelto mejor. Dos candidatos se han alzado con este particular triunfo.
El candidato del PAR a la Presidencia de Aragón, Alberto Izquierdo, ha recibido 18 votos de entre los registrados por los ciudadanos en una urna de las Cortes, que se utiliza para votaciones tan importantes como la elección de la Mesa de la cámara aragonesa. El aragonesista también ha sido uno de los intervinientes más destacados de los anteriores debates entre los candidatos. Izquierdo está siendo uno de los líderes políticos más activos durante la campaña, luchando por mantener su escaño obtenido en la provincia de Teruel.
Muy cerca se ha quedado el popular Jorge Azcón. El todavía presidente autonómico y aspirante a la reelección por el PP ha conseguido que 17 aragoneses le hayan elegido como ganador de la contienda. En tercer lugar, completando el podio, Jorge Pueyo, de CHA, que ha registrado una decena de sufragios.
Cinco votos de vencedora ha conseguido Pilar Alegría (PSOE). La líder del principal partido de la oposición ha ganado a Marta Abengochea, candidata de Izquierda Unida-Sumar, que ha logrado tener dos apoyos. Solo uno ha caído en la balanza morada de Podemos: María Goicoechea ha sido elegida como ganadora por un solitario aragonés que ha escuchado desde los escaños el debate.
Peor parados han resultado Alejandro Nolasco (Vox) y Tomás Guitarte (Coalición Existe). Ninguno de los dos candidatos, ambos turolenses, han conseguido convencer a los presentes de haber sido los mejores en el duelo dialéctico. Las votaciones importantes, las que son mucho más que una anécdota, el próximo domingo 8 de febrero.
