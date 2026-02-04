El Grupo Bailón invertirá 100 millones en un macrogranja de gallinas en Teruel

El Gobierno de Aragón ha declarado inversión de interés autonómico la implantación de un gran complejo avícola de puesta en el término municipal de El Pobo, un proyecto impulsado por el Grupo Bailón -a través de la sociedad Avícola El Pobo- que movilizará 100 millones de euros y que promete convertirse en uno de los principales polos productivos del sector en la provincia de Teruel. La decisión, aprobada este martes por el Gobierno de Aragón, permitirá recortar a la mitad los plazos administrativos -sin rebajar las exigencias normativas- y acelera una inversión concebida como tractora de empleo, riqueza y cohesión territorial.

El promotor prevé iniciar las obras en 2027 y culminarlas en diciembre de 2031, con una inversión total cifrada en 100,12 millones de euros. Durante la fase de construcción se crearán alrededor de 20 empleos ligados a la obra civil y al montaje industrial. Una vez en funcionamiento, el complejo generará entre 60 y 80 puestos de trabajo estables -técnicos, operarios, personal de logística, administración y veterinaria-, además de hasta un centenar de empleos indirectos.

Una explotación a gran escala

El proyecto se articula en dos grandes parcelas. La primera, dedicada a gallinas ponedoras, contará con ocho naves de gallinas sueltas en gallinero, con capacidad para 1.471.392 aves, además de dos naves de gallinas camperas que albergarán 66.115 ejemplares. En la segunda parcela se ubicará la recría de pollitas, con cuatro naves y una capacidad total de 720.000 plazas. La iniciativa se completa con un centro de clasificación y envasado de huevos, oficinas, vestuarios y servicios para la plantilla.

La declaración de interés autonómico subraya el encaje del proyecto en la estrategia del Ejecutivo aragonés de atraer inversiones intensivas en capital y empleo a zonas con desafíos demográficos, especialmente en el medio rural turolense.

Un sector en expansión

La operación se enmarca en el auge de la ganadería avícola de puesta y en el empuje de grupos familiares que han sabido integrar toda la cadena de valor. En ese ecosistema destaca Grupo Bailón, referente nacional y europeo en la producción y exportación de huevos, con una trayectoria de crecimiento sostenido, fuerte perfil exportador y una estructura industrial altamente automatizada.

En julio de 2025, la navarra Agotzaina desembarcó con 50 millones de euros en esta compañía aragonesa mediante una ampliación de capital, destinada a nuevas instalaciones en Teruel y Zaragoza. Aquel plan, que prevé 300 millones de inversión para un proyecto de tres millones de gallinas y ocho naves de recría, fue calificado por la compañía como “el más importante de España en avicultura avanzada”.

Noticias relacionadas

El complejo de El Pobo se suma ahora a ese ciclo inversor. Una apuesta industrial que pone huevos y abultadas cifras sobre la mesa y que vuelve a situar al sector agroalimentario aragonés en el mapa de grandes decisiones económicas.