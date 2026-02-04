Guitarte acusa al PAR de enturbiar la campaña en Aragón con infundios para ensuciar su reputación

Tomás Guitarte, candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón por Teruel Existe, ha denunciado este miércoles la "campaña sucia" orquestada por el PAR, y en especial por su líder, Alberto Izquierdo, con "infundios, medias verdades e insinuaciones" para enturbiar el debate electoral y ensuciar su reputación.

Guitarte ha afirmado en Zaragoza los ataques que lleva sufriendo "toda la campaña" en redes y las insinuaciones "maliciosas" buscan desviar la atención del debate de ideas que debería centrar la atención ciudadana ante las elecciones autonómicas de este domingo.

"La última hace referencia a unos contratos menores que asegura (Izquierdo) que se llevó mi mujer y de los que se supone que yo me he lucrado", ha dicho Guitarte, quien ha apuntado que estas "insidias" las dejó caer en el debate a ocho de Aragón TV de este pasado lunes, y que tienen que ver con un contrato por la dirección de obra del Hospital de Teruel que ganó la empresa de su esposa en concurso público en 2018, cuando ni él ni ella tenían "ninguna representación pública".

Ha añadido, además, que este miércoles el empresario José Luis Campos, del que ha dicho que Izquierdo es "el tonto útil", ha presentado en el juzgado una denuncia contra su esposa en relación con estos contratos, y ha agregado: "Miren si somos transparentes que si alguno de ustedes no lo sabía, nosotros lo estamos contando aquí. Porque no tenemos nada que esconder".

Guitarte ha señalado que en contraste a estas prácticas "maliciosas", Teruel Existe tiene denuncias admitidas a trámite contra el alcalde socialista de Calamocha, contra el citado empresario, que "se está investigando y queda en manos de los jueces", y contra la alcaldesa de Mosqueruela, del PSOE, que fue admitida a trámite el 30 de enero, por un presunto delito de prevaricación administrativa.

"No lo habíamos querido hacer público para no enturbiar la campaña electoral. Ahora no nos queda otro remedio que contarlo", ha aseverado, según fuentes de la formación.

El candidato de Teruel Existe ha relacionado estos ataques con la investigación del caso Forestalia, que implica "entre otros, a miembros del PAR".

A su juicio, Izquierdo, "con sus insinuaciones baturras", y Campos, con sus denuncias, están tratando de ensuciar la reputación de Teruel Existe porque les quieren "callar, incluso con amenazas telefónicas anónimas".

Noticias relacionadas

Guitarte ha concluido que no se van a "esconder detrás de las redes sociales" y ha mostrado su confianza en que los votantes "pongan a cada uno en su sitio".