La incombustible Leticia Sabater vuelve a Aragón en febrero: este es el pueblo donde dará un concierto este fin de semana

La incombustible Leticia Sabater hará parada en Aragón con un concierto que promete espectáculo, nostalgia y mucho sentido del humor. Convertida en icono y fenómeno viral, la artista recala en un municipio aragonés como única fecha en la comunidad este mes de febrero dentro de su gira de 2026. Con un repertorio que combina sus clásicos más reconocibles con temas más recientes, Sabater llega dispuesta a ofrecer un show desenfadado, participativo y fiel a su estilo irreverente, en una cita que apunta a ser una de las más comentadas del calendario festivo.

Este sábado, las fiestas patronales de San Pedro en Paracuellos de Jiloca vivirán uno de sus momentos más destacados con la actuación de la cantante. Su concierto, marcado por la cercanía con el público y el tono festivo que caracteriza sus directos, se perfila como uno de los principales atractivos de la jornada y del conjunto de la programación, atrayendo tanto a vecinos como a visitantes de la comarca.

La jornada se completará con otras actividades de carácter popular. Ese mismo día tendrá lugar la segunda edición del torneo de guiñote en el pabellón municipal, una cita ya consolidada dentro de las fiestas, que repartirá un jamón como primer premio y un queso para el segundo clasificado, reforzando el ambiente participativo y tradicional que acompaña a las celebraciones.

Aragón siempre presente

Leticia Sabater refuerza su idilio con Aragón sumando numerosas actuaciones a lo largo de 2026 y los meses de verano, con Zaragoza y su entorno como uno de los ejes principales de su gira. La artista ya ha pasado por escenarios de la capital, como Fox Tavern, y tiene prevista esta actuación el 7 de febrero, todavía por celebrarse. A estas fechas se suman otras citas en Zaragoza el 11 de abril, el 20 de junio en una boda privada, el 23 de junio en Juslibol y el 27 de junio en el barrio de Parque Venecia, consolidando su presencia continuada en la ciudad.

La gira continuará por distintas localidades aragonesas, llevando su espectáculo festivo a las tres provincias. En Huesca, actuará el 9 de mayo en Vicién y el 17 de julio en Losanglis; en Teruel, el 31 de julio en Albentosa, el 11 de agosto en Loscos, el 22 de agosto en Valacloche y el 28 de agosto en Godos. El recorrido culminará el 12 de septiembre en Calatayud, mientras que la artista ya tiene agendada incluso una primera fecha para 2027 en Laperdiguera, en la comarca del Somontano de Barbastro, confirmando que su presencia en Aragón va mucho más allá de una gira puntual.