Ironías y tensión en un debate inédito: "el señor del caballo", Nolasco "a dieta" y la "pasta" gansa

Las Cortes de Aragón vivieron este miércoles una escena poco habitual. Los escaños ocupados no solo por políticos, sino también por 60 ciudadanos elegidos al azar, convertidos en testigos directos -y discretos- del debate electoral organizado por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN entre los ocho principales candidatos a la Presidencia de la comunidad: Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (Vox), Jorge Pueyo (CHA), María Goicoechea (Podemos), Marta Abengochea (IU-Sumar) y Alberto Izquierdo (PAR). Casi dos horas de intercambio político intenso, con momentos de ironía, choques ásperos y alguna escena tensa que marcaron un formato inédito en el parlamento autonómico.

El público cumplió con rigor el papel de neutralidad que se le había encomendado. Atentos, respetuosos y casi impertérritos ante las perlas dialécticas que iban cayendo en los primeros escaños, algunos leían el periódico, otros tomaban notas como si hubieran regresado al aula, pero ninguno sucumbió a la distracción con el móvil. En la tribuna superior, el gallinero, poblado por asesores y cargos de partido, el ambiente fue algo menos aséptico. Algún murmullo, sonrisa contenida y reacciones perceptibles que se escaparon ante las chanzas y pullas más afiladas, aunque el silencio fue la tónica dominante.

Antes de que arrancara el debate, el ambiente fue cordial. Sonrisas, saludos y algún comentario distendido durante la sesión de fotos, donde a Jorge Azcón (PP) se le escapó un “fenomenal”, una coletilla habitual en su repertorio. Nada hacía prever entonces los calentones del debate.

La temperatura sube en la recta final

Fue en el tramo final cuando abandonó definitivamente el terreno de las generalidades y propuestas para entrar en el cuerpo a cuerpo. Pilar Alegría marcó posición: “Si los votos suman, volverá a haber un gobierno de las derechas, y el único voto capaz de frenarlo y de garantizar un gobierno alternativo es el del PSOE”, afirmó, al tiempo que echaban cara a su Azcón el tono "particular" con que la trata.

Azcón replicó con un tono seco, justificando su estilo: “¿Sabe por qué mi tono le parece particular? Porque le digo la verdad. Le hablo de corrupción, de Aragón y de defender a las mujeres”. La candidata socialista le devolvió el reproche acusándole de mirar más a Madrid que al territorio: “Habla constantemente de Pedro Sánchez y de Cataluña, no tanto de Aragón”.

El intercambio subió varios grados cuando Pueyo entró al debate con toda la artillería: “Escuchemos al señor Azcón cuando habla de corrupción, porque el PP es especialista en esto”. La respuesta del presidente aragonés fue directa y personal, aludiendo al salario del representante de CHA como diputado en el Congreso, al igual que hizo en última debate televisivo: “En los años que llevo en política, lo que nunca me ha ocurrido es cobrar los 124.000 euros al año que cobra usted”.

Pueyo corrigió a Azcón -"ese dato es mentira" -son 86.532 euros y el 20% lo dona al partido- y contraatacó con una arremetida aún más frontal: "Tengo aquí su declaración de bienes: 749.380 euros de patrimonio en valor catastral, diez inmuebles. Es usted millonario. Por eso nunca van a regular la vivienda, porque tienen intereses particulares en que eso no pase”.

Azcón respondió visiblemente molesto: “Cuando usted tenga la desgracia de que sus padres fallezcan, veremos cuál es su patrimonio”. “Lleva 26 años viviendo de la política, no se haga el mártir”, le espetó Pueyo sin rodeos.

"Engordar" a un Vox que está "a dieta"

El foco se desplazó entonces hacia Vox. Azcón lanzó una acusación que desató un nuevo frente al hablar de "la alianza más difícil de entender", la que, a su juicio, tiene Alegría con "el señor de Vox", que, dijo, "le guiñó el ojo después" del primer debate a ocho. Nolasco intervino irritado: “Ya estáis con esa tontada. Dile, Jorge (Azcón), a los que te hacen esos vídeos que no hagan esas chorradas". "Nos saludamos y nos dimos la mano. Si ustedes –en alusión a PP y PSOE– lo pactan todo en Bruselas", argumentó. "¿Estamos en la guardería? Hemos pasado de hablar de temas tristes y de la pasta que tiene cada uno a esto”, zanjó el ultraderechista.

Azcón insistió en su tesis, citando informaciones sobre una supuesta estrategia del PSOE para “engordar a Vox”, a lo que Nolasco respondió con sarcasmo: “Estoy a dieta”. El cruce derivó en acusaciones de estrategia “rastrera” de Vox hacia el PP -"rastrero lo será usted", respondió el popular-. Momentos de alto voltaje y aclaraciones forzadas que Abengochea cortó en seco al tomar la palabra: “Señores, respétense a sí mismos. El humor nos salva, pero la chabacanería nos degrada”.

La "chatarrería" de los trenes a Torrente

En el bloque económico, Alegría reivindicó proyectos emblemáticos. “La realidad se llama Plaza, Plus, BonÀrea o el aeropuerto de Teruel, al que llamaban la chatarrería. Fueron proyectos que trajo el PSOE”, afirmó. Azcón devolvió el golpe mirando al ferrocarril: “Para chatarrería, lo que han hecho ustedes con los trenes en este país. Han paralizado la variante de Sabiñánigo. Tenemos AVE que van a 50 kilómetros por hora cuando prometían 350. Hoy, cuando se coge un tren, hay intranquilidad”.

No faltaron referencias al adelanto electoral -“un capricho del PP”, según Nolasco- ni llamadas a la regeneración democrática y contra la corrupción. Abengochea denunció “poca transparencia y mucha opacidad en estos dos años de gobierno de Azcón, con un aumento del gasto en publicidad y propaganda". "Así tenemos los titulares que tenemos un día sí y otro también", arremetió. El representante de Vox lanzó sus embestidas contra el Gobierno de Pedro Sáchez, al que acusó de haber tenido "un ministerio dirigido por Torrente y un portero de puticlub".

Alberto Izquierdo volvió a demostrar su destreza y soltura en estas lides, con un sinfín de frases ingeniosas y chascarrillos. "Han visto al señor del caballo que ha dicho que se va a llevar el agua a Murcia", afirmó en alusión a posición trasvasista del líder nacional de Vox, Santiago Abascal. El del PAR volvió a proclamar su ya célebre “Aragón va de cojón” frente a quienes anuncian "el fin del mundo". Azcón matizó: “No sé si de cojón, pero desde luego razonablemente bien”, apoyándose en el volumen de inversiones milmillonarias captadas por su gobierno.

Izquierdo también rememoró los tiempos de la “chupipandi” en referencia al gobierno cuatripartito —PSOE, CHA, Podemos y PAR— que presidió Lambán. “Todos los molinos que se han puesto en Aragón, les voy a decir un secreto, los pusimos juntos. El de la Chunta también”, afirmó. A partir de ahí, marcó una frontera ideológica con la izquierda alternativa: “Nosotros defendemos el Aragón del progreso, con pueblos capaces de generar riqueza, y ustedes el Aragón de los collares y las pulseras”. La réplica no tardó en llegar de Abengochea, que le afeó el comentario: “También la gente que hace artesanía son autónomos. ¿O es que usted solo defiende a los autónomos de derechas?”.

Trasvase, inmigración y modelo de territorio

La amenaza del trasvase del Ebro volvió a escena en el debate por el solitario apoyo de Vox a este proyecto. Al margen de los reproches a este partido por su posición, Pueyo puso en duda la credibilidad del rechazo del PP si pacta con los de Abascal. Azcón fue contundente: “Mientras yo sea presidente no habrá un trasvase del Ebro. Me opondré frontalmente”.

Nolasco insistió una y otra vez en la inmigración, vinculándola al problema de la vivienda o la inseguridad, llegando a afirmar que “los chinos van a colapsar el mercado” inmobiliario en alusión a los trabajadores de gigante asiático que, temporalmente, trabajarán en las obras de construcción de la gigafactoría de Figueruelas. Frente a ese discurso, Tomás Guitarte trató de recentrar el debate: “No tenemos un problema con la inmigración, todo lo demás son monsergas. Tenemos que hablar de la calidad de los servicios públicos. En los pueblos solo hay lo público”.

Noticias relacionadas

En lo que hubo unanimidad entre los candidatos fue en celebrar la existencia de un debate así. Esta vez, sin aplausos ni abucheos, con un hemiciclo convertido en aula cívica, el experimento sobrevivió a la tensión y salió con nota. También dejó una fotografía nítida de la temperatura de la campaña electoral a tres cuatro días de la cita con las urnas. Bloques enfrentados, consensos rotos y una política que, observada en silencio desde los escaños, mostró sin filtros sus costuras.