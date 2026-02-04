Jorge Pueyo (CHA) formaliza su baja en el Congreso y su cargo es para un diputado de Més per Mallorca

El Congreso ha confirmado este miércoles la renuncia al escaño del diputado de Sumar y candidato de Chunta Aragonesista (CHA) a la presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Pueyo, y el grupo plurinacional ha nombrado como portavoz adjunto en su lugar al parlamentario de Més per Mallorca, Viçens Vidal Matas.

El parlamentario aragonesista ya avanzó que iba a dejar su escaño en el Congreso para ser candidato autonómico en unas elecciones en las que compide contra sus socios parlamentarios de IU y Sumar, que se presentan con su propia lista de coalición tras no lograr un acuerdo entre las formaciones progresistas.

La salida de Pueyo deja a CHA sin escaño en el Congreso, ya que la persona que presumiblemente le sustituya será Laura Vergara, la número dos en la lista de Sumar por la provincia de Zaragoza en las elecciones generales de julio de 2023, que pertenece al Movimiento Sumar de Yolanda Díaz y Ernest Urtasun.

En cuanto a las tareas que desempeñan en el forno madrileño, este relevo ha provocado también un cambio en la dirección del grupo parlamentario, designándose como portavoz adjunto al técnico Viçens Vidal, diputado de Més por Mallorca, partido que en verano barajó su pase al grupo Mixto por diversas discrepancias con Sumar, un viaje que sí realizó la diputada Agueda Micó, de Compromís.

Al inicio de la legislatura, Sumar decidió que sus portavocías adjuntas las iban a ostentar formaciones de ámbito territorial, para ilustrar de esta forma su vocación de ser un grupo parlamentario "plurinacional", que también engloba a otros partidos como Comunes, Compromís o Más Madrid.

Coalición electoral

Este reajuste se produce cuando partidos como IU llaman a replantearse poara el futuro la coalición electoral con la que todos se presentaron juntos en 2023. En lo que va de legislatura, Compromís se ha dividido y el sector mayoritario se ha alejado de Sumar; Mès per Mallorca prefirió aliarse con ERC, Bildu y BNG en las elecciones europeas de 2024; y en estas elecciones de Aragón estos dos partidos, así como miembros de Más Madrid, han optado por apoyar a CHA en vez de respaldar la lista de IU y Sumar que defienden Antonio Maíllo y Yolanda Díaz.

La pasada semana también se ha efectivas la baja en el Congreso del exministro socialista José Luis Ábalos Meco, que lleva en prisión preventiva desde el 27 de noviembre en espera del juicio del llamado 'caso Koldo' sobre supuestas comisiones en la compra de mascarillas y material anticovid en la pandemia.