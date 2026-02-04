Alberto Izquierdo se hace viral por un sorprendente rap: "Ese facha con tractor dice que Aragón va de cojón"

Los candidatos a la presidencia del Gobierno de Aragón en las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero han sabido adaptar su mensaje a las redes sociales para intentar llamar la atención del electorado más joven. El último en revolucionar por completo Instagram han sido las Juventudes Aragonesas que han estrenado en las últimas horas un rap dedicado a Alberto Izquierdo. "Ese señor con tractor es Alberto Izquierdo. Porque si defender Aragón con corazón y sin complejos es ser facha... que apunten su nombre", han escrito en su cuenta para promocionar un vídeo que no ha tardado en hacerse viral.

"Aragón va de cojón. Alberto Izquierdo ese facha con tractor. Dice que Aragón va de cojón, que pacta por la tierra y no por el sillón. Cruzando por los pueblos más pequeños de Aragón irrumpe en las cortes para dar una lección", comienza una melodía que podría considerarse un rap y también un regaetón. El videoclip recapitula los momentos más impactantes de la campaña electoral del candidato del PAR comenzando por su ya frase célebre de "Aragón va de cojón", utilizada en el minuto de oro del debate de Aragón TV y ha repetido en varias ocasiones en el debate de El Periódico de Aragón.

"Alberto Izquierdo no esconde su devoción y a la Virgen le pide un futuro para Aragón. Siempre delante del toro, aunque le cueste un revolcón. Del pueblo al escaño sin pedir perdón", continúa una canción muy pegadiza que recuerda el vídeo viral del candidato del PAR en su pueblo cuando le pilló una vaquilla en las fiestas populares de agosto.

"Gobernó con Lambán y Azcón"

"Dice que Aragón va de cojón. Rezar, cazar y almorzar en el bar. El que no lo entienda se puede marchar. Gobernó con Lambán y con Azcón. Dice Alberto, el facha, que el PAR, es tu mejor opción", concluye un rap que alude la capacidad de Izquierdo y el PAR de pactar con el PP y en el PSOE siempre pensando en los intereses de Aragón.

Cabe recordar que las encuestas del CIS y GESOP para El Periódico de Aragón no le auguran un buen futuro al PAR para el próximo domingo 8 de febrero. Según estos dos sondeos, la candidatura de Alberto Izquierdo solamente lograría el 2,5% de los votos por lo que desaparecería de las Cortes de Aragón. Si los malos pronósticos se cumplen, el PAR perdería por primera vez su representación en el hemiciclo desde que naciese como partido político en los años 80.