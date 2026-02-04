Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real ZaragozaElisa MouliaáInversión millonariaDesahuico ZaragozaCasademont ZaragozaPeor bar Zaragoza
instagramlinkedin

El lapsus de Feijóo en su visita a Binéfar: confunde ocho veces el nombre de la empresa

El líder del PP ha visitado las instalaciones de la industria cárnica Fribin donde ha reivindicado el papel del sector primario

VÍDEO | Así ha sido el lapsus de Feijóo en su visita a Binéfar

VÍDEO | Así ha sido el lapsus de Feijóo en su visita a Binéfar

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Los partidos políticos encaran la recta final de las elecciones de Aragón que tendrán lugar este domingo. Los candidatos visitan los distintos puntos de la geografía aragonesa con sus homólogos nacionales para apurar los últimos días de campaña. Uno de los líderes que no se ha querido perder este fin de campaña ha sido Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP ha estado de gira por Aragón apoyando a Jorge Azcón en numerosos actos.

Feijóo ha viajado hasta la localidad oscense de Binéfar para visitar una conocida empresa cárnica de la zona donde ha reivindicado el papel del sector primario. El gállego ha tenido una complicación que se ha repetido en hasta ocho ocasiones con el nombre de la empresa. En apenas minuto y medio, justo al comienzo de su intervención, el presidente de los populares ha errado ocho veces. En vez de llamarla Fribin, el popular se ha equivocado y le ha nombrado "Brifin", quizá quería mencionar la palabra inglesa "briefing".

"Más de 60 años instalada en la provincia de Huesca, Brifín es todo un símbolo de lo que se puede hacer en el ámbito rural", ha dicho. A esta mención le han seguido otras siete con el mismo lapsus. "Brifín es un símbolo de la competitividad y la productividad del sector primario español; Brifín es una oportunidad (...). Brifín son más de 1.100 trabajadores; Brifín exporta el 70% de su valor fuera de España y Brifín supone aproximadamente el 10% del producto interior bruto de la comarca de La Litera. Brifín, en definitiva, es vida". Estas han sido algunas de las menciones.

Noticias relacionadas

No es la primera vez que el líder de los populares comete un lapsus en riguroso directo. A finales de 2025, en un debate con Pedro Sánchez, mencionó que "gobernar no es vivir en el palacio de la Moncloa" o "controlar el resto de las instituciones". "Esto ya lo superaban los españoles hace 50 años", mencionó, para añadir que "se va a rodar algún día una serie de televisión sobre sus años de presidente".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Liceo Molière de Zaragoza, en venta: la red de la Misión Laica Francesa busca socio inversor en España
  2. Diamond Foundry empieza a reclutar en Zaragoza a los primeros directivos de su planta tecnológica: salarios de hasta 200.000 euros al año
  3. Una estación de esquí del Pirineo de Aragón se cuela en el top 6 mundial de mayores espesores de nieve
  4. Cierra por sorpresa un mítico bar de tapas del centro de Zaragoza: 'No es un adiós triste, es un gracias enorme
  5. Cierra una emblemática charcutería familiar de Zaragoza después de 42 años en activo: “Os llevaremos siempre en el corazón”
  6. ¿Quién ha sido el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón que ha ganado el debate de Aragón TV?
  7. Esta es la carta a las familias del Liceo Francés de Zaragoza sobre la venta del centro: una subida 'contenida' de las tasas y continuidad del personal
  8. Estos son los barrios más baratos de Aragón para comprar una casa: pisos de 70 metros por 57.400 euros

El lapsus de Feijóo en su visita a Binéfar: confunde ocho veces el nombre de la empresa

Quedan dos días de campaña para el 8F: Los candidatos se multiplican por el territorio en busca del votante indeciso

Quedan dos días de campaña para el 8F: Los candidatos se multiplican por el territorio en busca del votante indeciso

Pablo Iglesias llama a "transformar la valentía en votos" a Podemos en las elecciones de Aragón

Pablo Iglesias llama a "transformar la valentía en votos" a Podemos en las elecciones de Aragón

Ironías y tensión en un debate inédito: "el señor del caballo", Nolasco "a dieta" y la "pasta" gansa

Ironías y tensión en un debate inédito: "el señor del caballo", Nolasco "a dieta" y la "pasta" gansa

Este es el ganador del debate de El Periódico de Aragón según los asistentes a las Cortes

Este es el ganador del debate de El Periódico de Aragón según los asistentes a las Cortes

Las cartas ya están sobre la mesa: los partidos aragoneses dejan altos los decibelios en el último debate antes del 8F

Las cartas ya están sobre la mesa: los partidos aragoneses dejan altos los decibelios en el último debate antes del 8F

Las tres casas de lujo de Zaragoza que Manu o Rosa se podrán comprar con el millonario bote de Pasapalabra

Las tres casas de lujo de Zaragoza que Manu o Rosa se podrán comprar con el millonario bote de Pasapalabra

Pilar Alegría promete mejorar la coordinación de bomberos y ampliar las plantillas

Pilar Alegría promete mejorar la coordinación de bomberos y ampliar las plantillas
Tracking Pixel Contents