Pablo Iglesias llama a "transformar la valentía en votos" a Podemos en las elecciones de Aragón

El fundador de Podemos y exvicepresidente segundo del Gobierno de España, Pablo Iglesias, ha irrumpido este miércoles en la campaña electoral de la formación morada para las elecciones de Aragón. Iglesias ha participado en un mitin junto a María Goicoechea, candidata podemista a la Presidencia de la comunidad autónoma, celebrado en el Centro Cívico Estación del Norte de la capital aragonesa. Algo más de 200 simpatizantes han acudido a la llamada del rostro más conocido de Podemos, que ha reivindicado "la valentía" de su formación y ha pedido "transformar" esa característica en votos morados el próximo 8F.

Iglesias ha analizado que "hay mucha gente de izquierdas muerta de miedo" por el auge de la ultraderecha que marcan las encuestas y ha criticado el movimiento del PP de Jorge Azcón, "al que le han dado la orden de convocar las elecciones desde Madrid", porque Aragón es "solo una pieza para dominar en el futuro el Consejo de Ministros". "Hay que dar la pelea ideológica con valentía", ha resumido el fundador de Podemos, que ha considerado a Podemos la única fuerza que "ha movilizado a la ciudadanía contra el fascismo" y la que "más valentía" ha tenido en los últimos tiempos.

"Es necesario salir a hablar y ser valiente", ha insistido el exvicepresidente del Gobierno de España, que ha considerado "puro pragmatismo político" para las izquierdas ese "choque" con las fuerzas de la derecha. Según Iglesias, la situación de Podemos en Aragón puede mejorar, pese a que las encuestas no les otorguen representación: "Hay que dar un empujón muy fuerte, porque se van a conseguir cosas".

Iglesias, que ha presumido de su papel como analista político y de su cargo de profesor de Ciencias Políticas, ha criticado que "si dejas pasar el argumento del adversario, será el adversario el único que recoge frutos", al considerar erróneo que la izquierda aborde la inmigración desde la órbita de la delincuencia. "La izquierda tiene que decir que los que roban llevan traje y son los que hacen fraude fiscal", ha sentenciado el exvicepresidente, que sí se ha mostrado comprensivo con "el razonamiento del mal menor que tiene mucha gente de buena voluntad". "Me dicen que tengo razón en lo que digo del PSOE, pero la gente tiene miedo de que llegue Vox y que aguante Sánchez", ha continuado Iglesias, que ha aseverado que "la alerta antifascista ya es una realidad" y ha criticado que "la extrema derecha lleva una guerra ideológica sin cuartel".

El otrora líder de Podemos se ha mostrado vehemente con Sumar, hoy socio minoritario en el Gobierno de España, y ha afeado que "se aferren al sillón, que no se van ni con agua caliente", pese a que antes hablaban de "acuerdo programático". Iglesias ha evidenciado así la distancia que ha vuelto a llevar a los partidos a la izquierda del PSOE a ir por separado en las elecciones de Aragón, sin poder repetir una alianza que sí se llevó a cabo hace apenas dos meses en Extremadura y con una notable mejora de los resultados de ese espacio político.

María Goicoechea, candidata de Podemos a la Presidencia de Aragón, ha criticado que "la extrema derecha utiliza el miedo como motor político" e intenta "hacer creer que van a okupar a la gente una casa que no tienen cuando bajan a comprar el pan". La podemista ha criticado el viraje hacia la derecha del foco político y mediático, ya que "antes no se debatía sobre el aborto o la violencia de género" y ha señalado que las derechas "hacen retroceder" a las sociedades.

"Podemos defiende a la gente corriente y a la gente trabajadora", ha resumido Goicoechea, que se ha comprometido a "trabajar para que las personas que no se conocen de nada tengan lo mismo que las personas a las que se quiere". La candidata considera a Podemos "una organización valiente y sin corrupción" y ha reivindicado que "la esperanza es la fuerza más transformadora que hay en este mundo".

Choque con el agitador ultra Vito Quiles

Al finalizar el acto, que ha durado algo menos de una hora, Pablo Iglesias ha denunciado en sus redes sociales un encontronazo con el agitador Vito Quiles. "Acaba de venir Vito Quiles con varios matones encapuchados al mitin de Zaragoza. Esta vez no he conseguido quitarle el micro pero se terminó lo de dejar de encarar a estos escuadristas financiados por el PP y Vox", ha escrito Iglesias, que ha asegurado que "neutralizarles es autodefensa democrática".

"Si te has cagado, Pablo, y tus brigadistas te han metido en el coche como un niño peleón cuando baja del bus del cole enfadado", ha respondido Quiles, también a través de sus redes sociales.