Pilar Alegría promete mejorar la coordinación de bomberos y ampliar las plantillas

La candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, se ha comprometido este miércoles a mejorar la coordinación entre los distintos cuerpos de bomberos de Aragón, modernizar sus infraestructuras y ampliar plantillas si resulta elegida presidenta en las elecciones de este domingo.

Alegría ha realizado estas declaraciones durante una visita al parque de bomberos de la Diputación de Zaragoza en Ejea de los Caballeros, donde ha mantenido un encuentro con la Policía Local acompañada por la alcaldesa de la localidad, Teresa Ladrero.

La candidata socialista ha destacado el papel de los aproximadamente 1.100 efectivos que trabajan en los 24 parques de bomberos distribuidos por la comunidad autónoma.

"Son trabajadores esenciales y desde el Gobierno de Aragón hay que trabajar para mejorar la coordinación entre los diferentes parques de bomberos que dependen de ayuntamientos y de diputaciones provinciales", ha afirmado.

Según Alegría, mejorar esa coordinación permitirá incrementar "la efectividad" del servicio que prestan estos bomberos.

Por su parte, Ladrero, también miembro de la candidatura del PSOE a las Cortes, ha censurado la gestión del Gobierno de Azcón en materia de seguridad en el medio rural, que ha supuesto un "auténtico mazazo", ya que ha cifrado en 17.000 euros anuales la inversión de su Ejecutivo en Ejea de los Caballeros en esta materia.

Ante esta cantidad "irrisoria", Ladrero ha destacado que la seguridad en el municipio se garantiza "gracias al Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y a la Diputación Provincial de Zaragoza, gobernada por los socialistas".